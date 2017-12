Bom Prato serve 1,2 mil refeições de almoço especial de Ano Novo

O Bom Prato de Suzano serviu nesta sexta-feira (29) 1,2 mil refeições especiais de Ano Novo. Os clientes elogiaram a comida, que por apenas R$ 1, puderam saborear pedaços de carne suína, farofa agridoce, arroz, feijão, folhas mistas de agrião e alface, além de pão. A sobremesa foi espumante de morango e o suco de abacaxi com hortelã.

Há cinco anos na cidade, a unidade serve todos os anos cardápios especial em dias comemorativos. Cerca de 300 atendimentos no café da manhã a R$ 0,50 e 1,2 mil no almoço a R$ 1 são realizados por dia. Ontem, em clima festivo de virada de ano, a situação não foi diferente.

Uma das pessoas que aproveitou o almoço especial foi a dona de casa Fátima Brandi. Ela comentou que a comida estava ótima. "Tudo que veio no prato estava muito bom, Gostei mais da salada, da carne e da farofa. Como quase todos os dias aqui desde que inaugurou e vou continuar, ainda mais depois desse almoço de final de ano", enfatizou.

Já o aposentado Elis Pedro Leão disse que o clima de celebração completou para que o prato ficasse perfeito. "Única palavra que resume o almoço: ótimo. A educação, limpeza e alegria de todos os funcionários, que tornaram a comida mais especial".

Por outro lado, o aposentado João Batista da Cruz saiu satisfeito por ter pagado um valor baixo pela comida, além de ter aproveitado segundo ele, uma sobremesa maravilhosa. "Fazia tempo que não saboreava um doce gostoso desse. A carne também estava bem cozida e os outros alimentos bem preparados. Vou voltar aqui sempre", completou.

Bom Prato

Criado há 17 anos, o programa Bom Prato oferta alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã) com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Estado de São Paulo, o Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e serve diariamente mais de 85 mil refeições. Desde a inauguração em 2000, já serviu mais de 188 milhões de refeições e investiu mais de R$ 547 milhões no programa.

Há 52 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, 9 na Grande São Paulo, 06 no litoral e 15 no interior. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).

O café da manhã, de 400 calorias em média, é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. Em setembro de 2011, o café da manhã foi implantado em todos os restaurantes.