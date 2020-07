Bom Prato serve 3,9 mil refeições a moradores em situação de rua

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo distribuiu gratuitamente em 50 dias de operação 3.935 refeições gratuitas nas unidades do Bom Prato no Alto Tietê para as pessoas em vulnerabilidade e em situação de rua.

Foram distribuídos 438 refeições gratuitas em Suzano; 118 em Ferraz de Vasconcelos; 720 em Itaquaquecetuba, e 2.659 em Mogi das Cruzes.

Anunciada há mais de três meses, a ampliação do atendimento nos restaurantes populares foi prorrogada até o final deste mês, assim como a ação que abrange a população em situação de rua, anunciada no mês passado, que já dispõe de mais de 12 mil cadastrados.

“Nesta pandemia, tivemos uma ótima sinergia com os municípios nas ações conjuntas e nossa intenção é continuar estendendo o manto da proteção social aos que mais necessitam, zelando para que a segurança alimentar possa chegar aos mais diversos públicos”, declarou Célia Parnes, Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Até o momento, foram distribuídas 10 milhões de refeições para viagem na rede Bom Prato, sendo mais de 1,3 milhão de cafés da manhã, 7,1 milhões de almoços e 1,6 milhões de jantares. As unidades que mais distribuíram foram: Campos Elíseos, Campinas, Santo Amaro, Brás, Santana, Ribeirão Preto, Lapa, São Mateus, Jundiaí e Taubaté.

De forma gratuita, foram fornecidas mais de 200 mil refeições na rede Bom Prato, sendo cerca de 48,1 mil cafés da manhã, 104,5 mil almoços e 48,2 mil jantares. Na capital paulista, os restaurantes que mais distribuíram foram: Campos Elíseos, 25 de Março, Brás, Santana, Guaianases, Lapa, Santo Amaro, Itaquera, São Mateus e Vila Nova Cachoeirinha. Já nas demais cidades da Região Metropolitana de São Paulo, Interior e Litoral, as unidades que ofertaram mais refeições gratuitas foram: São José do Rio Preto, Carapicuíba, Osasco, Santos (Mercado), Marília, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Bauru e Limeira.

Para o cadastramento da população em situação de rua e a administração do serviço de distribuição das refeições gratuitas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, foi desenvolvido, em parceria com a Prodesp, um sistema que faz uso da tecnologia QRCode. Esta ação reforça o compromisso do Governo do Estado de São Paulo em manter os serviços públicos em pleno funcionamento, disponibilizando de soluções monitoradas para atender com eficiência e transparência.

Desde o início de abril, o horário de atendimento dos restaurantes Bom Prato foi ampliado para evitar aglomerações, sendo os cafés da manhã, das 7h às 9h, almoços das 10h às 15h, e jantares das 17h30 às 19h, ou enquanto houver refeições disponíveis, que estão sendo servidas em embalagens descartáveis. Todas as equipes das unidades estão reforçando constantemente as orientações de prevenção, disponibilizando lixeiras nas calçadas, instruindo o distanciamento na fila e fornecendo álcool em gel (à disposição em todas as unidades).