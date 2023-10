Bom Prato tem refeição especial do Dia das Crianças

A unidade do Restaurante Bom Prato de Suzano vai comemorar o Dia das Crianças nesta quarta-feira (11). Pensando especialmente nelas, o restaurante servirá um almoço diferenciado com as principais comidas que a criançada gosta, segundo o governo estadual.

Comemorado no Brasil em 12 de outubro, a origem da data está relacionada a um importante Congresso Internacional de Proteção à Infância que ocorreu, em 1924, na cidade do Rio de Janeiro.

O evento reuniu diversas personalidades e autoridades que discutiram questões relacionadas aos direitos e ao bem-estar das crianças. Desde então, o Dia das Crianças é amplamente celebrado no País, com a troca de presentes e atividades especiais em escolas, famílias e comunidades.

As refeições terão filé de frango à piazzaiolo, macarrão colorido e alface com abacaxi. A sobremesa será doce Maria Fumaça (sorvete).

O Bom Prato de Suzano está localizado na Avenida Major Pinheiro Fróes, 148.

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Considerado o maior programa de segurança alimentar da América Latina, subsidiado pelo Governo do Estado, a rede de restaurantes populares conta, atualmente, com 107 unidades instaladas no estado, sendo 73 fixas e 34 móveis.