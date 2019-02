Bom Prato terá reformas e 2ª unidade é descartada pelo Estado

O secretário executivo de Desenvolvimento Social do Estado, Paulo Mathias, esteve nesta quarta-feira (13) na unidade do Bom Prato em Suzano e informou que o prédio atual passará por reformas, como troca de piso e placa de identificação e pintura de fechada. Além disso, ele informou que a 2ª unidade do restaurante foi descartada temporariamente pela Secretária; o motivo seria pelos custos de implantação.

"Por enquanto não há discussão para um segundo bom prato este ano em Suzano. Essa nova gestão está avaliando o modelo de implantação atual dos restaurantes e a meu ver, vejo que é preciso criar um novo modelo para que mais restaurantes sejam criados. O que impede o Estado de fazer mais unidades é o custo", explica. A unidade do Bom Prato de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, é única da região que ainda segue em estudos.

O secretário está visitando todos os 57 restaurantes do Estado para avaliar o andamento dos trabalhos e as condições dos ambientes. Em Suzano, duas observações foram pontuadas pelo secretário, a primeira é em relação a fachada do restaurante e a segunda é em relação ao piso do local que está muito escorregadio.

"A minha impressão do Bom Prato de Suzano é positiva, mesmo assim fiz pontuei uma reforma simples na fachada, que está bem precária. A outra observação foi pontuada pela gestora da unidade suzanense, que pede pela troca do piso. Para isso vamos verificar o que pode ser feito na Secretária para fazermos a troca", garante.

Ampliação

A gestão passada do ex-governador Márcio França (PSB) havia prometido a expansão do horário de atendimento das unidades do Bom Prato. A ideia seria abrir os restaurantes à noite a os fins de semana. Nessa nova gestão, a sugestão foi descartada por conta dos custos de implantação. Apenas os novos restaurantes que serão construídos esse ano terão o atendimento ampliado para o horário noturno.