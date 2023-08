Bombeiros alertam para riscos de incêndios em residências na região

Os incêndios em residências estão menos comuns do que eram há alguns anos. É o que explica o Comandante do Corpo de Bombeiros (Cobom), Marcos Carbonel, que também dá dicas de como se prevenir.

Nos últimos dias, a região teve dois casos, um em Poá, onde um bebê de seis meses morreu, e outro em Suzano, o qual uma idosa teve 50% do seu corpo queimado.

De acordo com o Comandante, acontece um caso por mês em toda a região. “Estatisticamente acontece, no máximo uma vez por mês. São poucos casos. As pessoas têm mais informações, o Corpo de Bombeiros leva essas informações no trabalho da pessoa. As crianças também recebem informações em programas que fazemos nas escolas de Suzano”.

Carbonel detalha quais são os principais causadores de incêndios em residências. “O furto de energia elétrica é um grave problema. Quando acontece esse furto, acaba tendo uma sobrecarga de energia, o que causa o fogo. Fumar dentro da residência, acaba colocando fogo em um estofado da sala ou do próprio quarto e desencadeando um incêndio. Hoje em dia, ainda aparecem alguns casos de pessoas que usam velas quando acaba a energia. A vela é perigosa porque pode cair e, geralmente, está perto de lugares que pegam fogo fácil, como cortinas, tecidos e estofados”.

Outro motivo é a brincadeira de crianças com fósforos, álcool e outros materiais inflamáveis. “Por isso que a gente leva o conhecimento para as crianças nas escolas. A gente fala para não brincar com fogo, porque fogo é perigo”, conta Carbonel.

O Comandante fala sobre como se prevenir de incêndios residenciais. “A gente tem que ter uma parte de prevenção. As pessoas têm que fazer com que a casa seja segura, ou seja, não colocar vários objetos em uma tomada só, não fazer furto de energia, ter uma residência que você consiga sair em caso de incêndio. É bom fazer a manutenção de equipamentos que utilizam a energia. Se tiver um equipamento velho que fica sobrecarregado, ele pode ocasionar esse incêndio. Organização e limpeza da residência é muito importante. Muitas pessoas ainda acumulam muita coisa nas suas casas e, quando pega fogo, as vezes a pessoa não consegue sair porque tem muita coisa”.

Por fim, Carbonel lembra que é sempre necessário trabalhar com o princípio de incêndio. Ou seja, sempre que um fogo se iniciar, é preciso tentar apagá-lo já que, após um minuto, aquele fogo já pode se tornar um incêndio. “A chance de se tornar um grande incêndio é muito grande. O trabalho tem que ser feito nos primeiros cinco minutos, para que o incêndio não atinja toda a casa”.

A orientação, caso não consiga trabalhar no princípio de incêndio, é para sair da residência no mesmo momento. “Caso não se tenha conhecimento ou não consiga atuar no princípio de incêndio, é preciso sair imediatamente da residência, ligar para o 193 ou 190 e esperar a nossa chegada em um local seguro”, finaliza Carbonel.