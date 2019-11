Bombeiros entregam medalhas; corporação atende dez ocorrências por dia

O comandante do 17° Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes e região, tenente-coronel Antonio Joaquim de Oliveira Neto, afirmou que a corporação realiza cerca de dez ocorrências por dia em Suzano.

Os dados foram passados após solenidade para entrega de medalhas a militares e realizada na manhã desta quarta-feira (13).

Ao todo, 64 personalidades civis e militares de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Itaquá foram agraciados. Na oportunidade, foram entregues medalhas de Mérito Militar aos oficiais que se destacaram no cumprimento de sua função, além de troféus aos amigos do 17º GB, que contribuíram de forma efetiva na qualidade do trabalho da corporação em 2019.

Atualmente, o efetivo no Alto Tietê é de 217 bombeiros e três viaturas: uma auto bomba; responsável para atendimento em incêndios, uma especializada na área de salvamento e uma viatura de resgate. Existe um planejamento para 2020, que tem como foco substituir viaturas que vão se deteriorando com o tempo.

"O grupo conta apoio das viaturas do entorno e das reservas, utilizadas para grandes ocorrências", conta o tenente-coronel, se referindo à possibilidade de substituição dos carros.

Aumento

Sobre aumento no número de funcionários, Oliveira Neto afirma que o efetivo está "dentro do padrão do Estado", e que não tem como brigar por mais.

O efetivo da Polícia Militar hoje tem uma defasagem de 13%, estamos dentro do padrão", disse.

Solenidade

Nesta quarta-feira, o 17° Grupamento do Corpo de Bombeiros entregou Láurea de Mérito Pessoal, Medalha Governador Pedro de Toledo e placas para os "Amigos do Corpo de Bombeiros". A solenidade aconteceu na manhã de ontem, no Cineteatro Wilma Bentivegna, que lotou durante a cerimônia. O evento contou com parlamentares; representantes de deputados e prefeitos da região; militares e seus familiares.

Homenagem

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), parabenizou os homenageados e frisou a parceria que a administração municipal tem com os bombeiros. "Hoje, nossos heróis são protagonistas", afirmou o chefe do Executivo suzanense, durante entrevista após o evento.

Atividade Delegada

Ashiuchi ainda afirmou que a Atividade Delegada está sendo colocada no orçamento de 2020 e que deve começar na cidade "em dezembro ou no início do ano que vem". "Já está tudo aprovado pela Câmara e pela Prefeitura", afirmou.