Bombeiros realizam nesta quarta-feira solenidade para entrega de medalhas

O 17° Grupamento do Corpo de Bombeiros realiza hoje solenidade para entrega da Láurea de Mérito Pessoal, Medalha Governador Pedro de Toledo e de algumas premiações para os "Amigos do Corpo de Bombeiros".

O evento acontece a partir das 10 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na Rua Paraná, número 70, em Suzano.

Inicialmente, será feita a entrega da Láurea de Mérito Pessoal, medalha de honraria para os policiais que se destacam e demonstram alto grau de dedicação e compromisso pessoal. Nessa etapa, 10 militares serão agraciados com a entrega dos graus 4, 3 e 2 da premiação.

"A Polícia Militar tem vários tipos de condecorações, e uma é a Láurea de Mérito Pessoal. Ela tem cinco graus sucessivos, sempre começando pelo grau 5", explica o 1° sargento da PM, Crippa.

Outras premiações

Posteriormente, serão feitas as entregas da Medalha Governador Pedro de Toledo. Instituída em 1972, ela homenageia personalidades civis e militares. Ao todo, serão 20 pessoas homenageadas, entre oficiais e praças (categorias dentro da polícia).

Por fim, a Polícia Militar entregará os mimos para os "Amigos do Corpo de Bombeiros". Ao todo, 32 pessoas serão agraciadas. Entre elas, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL); o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) e o secretário de Governo de Itaquá, Genival Soares Lima, que representa o prefeito de Itaquá, Mamoru Nakashima (PSDB).

Além disso, também receberão premiação o comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), coronel Wagner Tadeu da Silva Prado; o tenente-coronel do 32° Batalhão da Polícia Militar, Roberto Caruso, o tenente-coronel do 35° BPM, Luiz Claudio Figueiredo Barnabé; o subcomandante do Comando de Bombeiros Metropolitano, tenente-coronel Henrique Motta Neves, entre outros.

"É uma solenidade simples, mas importante, porque homenageia aqueles policiais que se destacam e os nossos amigos que nos ajudam sempre. Essas pessoas merecem o reconhecimento", conta o sargento Crippa.