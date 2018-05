Botijões de gás chegam com atraso de um dia em revendedoras

Os estabelecimentos que vendem botijão de gás em Suzano registraram atraso na hora de receber os produtos devido à greve dos caminhoneiros. Segundo proprietários, a espera era de até um dia e meio. Porém, eles afirmaram que as vendas não foram afetadas e o valor dos produtos se manteve.

Em uma revendedora localizada na Vila Figueira, a situação ainda continua. Mas, a expectativa da proprietária Maria Yukuhiro é que as entregas se normalizem no local ainda nos próximos dias. "Faltou botijões, mas não prejudicou. Os caminhões não estão vindo descarregar todos os dias. Mas, com o fim da greve chegando, deve se normalizar", explicou. 65 e 70

Já num estabelecimento do Boa Vista, onde o proprietário Osvaldo Teles dos Santos trabalha, as vendas chegaram a ser afetadas parcialmente. "O atraso nas entregas dos botijões foi mínimo. Assim, vendíamos aos clientes e não sabíamos se teríamos mais para vender depois. Conseguimos nos virar até que bem diante das circunstâncias e mantivemos os preços normais", comentou.

Por outro lado, em um posto do Centro, o estoque que estava cheio antes de iniciar a greve dos caminhoneiros livrou a queda de vendas no local. "Todos os dias tinha gás. Isso porque o estoque é grande e contava com bastantes botijões. O preço manteve o mesmo".

O valor dos botijões de gás parar retirar na distribuidora foi encontrado de R$ 65 até R$ 66. Para entrega em casa, o preço achado foi a partir de R$ 70 até R$ 71.

POÁ

Em Poá, a greve dos caminhoneiros também atrasou a entrega dos botijões nas distribuidoras. O funcionário Raimundo Nunes, que trabalha num estabelecimento do Centro, disse que não chegaram a encerrar as atividades. Porém, atuaram com o mínimo de produtos que tinham. "Foi complicado, pois trabalhamos com o que tinha. Atrasava para chegar e muitos clientes pediam. É um produto indispensável dentro de casa", completou.