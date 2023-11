Brincando na Praça chega a Suzano com programação cultural gratuita

Neste sábado (4) e domingo (5), o Brincando na Praça chega a Suzano com atividades gratuitas focadas no público infanto juvenil. A partir das 10h, o CEU Gardênia recebe peças de teatro, dança, circo e oficinas que contam com interpretação em Libras, classificação livre e acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida.

O sábado começa com o "Circo de Gigantes" da Cia 2 e Meio, uma atração que convida o público a explorar o universo circense por meio de malabarismos, palhaçaria e brincadeiras. No mesmo horário, haverá a "Oficina de Grafite" com Lu Gancho, focada na iniciação e experimentação com pintura em parede.

Às 11h, o espetáculo "A Vida Secreta das Fraldas" de Andi Rubinstein presta uma homenagem às mães. Em seguida, às 12h, a Trupe Tangará convida o público a criar suas próprias máscaras na oficina "Caras com Caretas".

Às 13h a intervenção "Constructus", da Crialudis, oferece uma experiência de construções tridimensionais, e, a partir das 14h, o público mergulhará no universo do hip-hop com as atrações "Oficina de Rima e Escrita Poética", pocket show "Universo da Palavra" com MMoneis e, na sequência, "Dança por Correio" com Zumb.boys, às 15h30.

No domingo, a diversão recomeça às 10h com o "Circo de Gigantes" seguido às 10h30 por "Zzzzonas de Ação" da Plataforma Panelinha, um convite para o jogo de dança e improvisação.

Às 11h30, "Esconderijos", da Crialudis, oferece uma instalação com brincadeiras e explorações focadas na primeira infância. Às 12h, Lu Gancho retorna com sua “Oficina de Grafite”, agora focada em outras técnicas de pintura em parede. Em seguida, às 12h30, Kaique Falabella ministra para os pequenos a oficina "Música Corporal".

O dia segue com a "Oficina de DJ e experimentação sonora" às 14h, conduzida pelo DJ Hudson, e com a apresentação "O Universo da Palavra", de MMoneis, às 15h.

A peça teatral lúdica "Círculos das Baleias”, da Pia Fraus, encerra as atrações às 15h30, e o evento finaliza com uma divertida "Caça ao Tesouro", às 16h30.

O evento ainda conta com os Jogos do Mundo da Caravana Lúdica nos dois dias, das 11h às 16h30, além de áreas gastronômica e de artesanato.



O Brincando na Praça em Suzano é patrocinado por Royal Canin e Huggies e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Suzano. A realização é da Muda Cultural e do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo - ProAC.