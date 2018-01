Bueiros entupidos na Rua Carlos Molteni preocupam moradores

Pelo menos quatro bocas de lobo estão entupidas na Rua Carlos Molteni na Vila Amorim e têm causado dor de cabeça aos moradores. A Prefeitura de Suzano informou que mais de 250 tampas de bueiros foram trocadas e mais de 2,1 mil bocas de lobo desobstruídas no último ano, em Suzano. A ação do Executivo aconteceu por meio das secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, que trataram da prevenção contra alagamentos com ações de microdrenagem. Entre elas estão recuperação de bocas-de-lobo, guias e sarjetas e limpeza de galerias de água pluvial, valas e córregos.

Em relação ao caso dos bueiros entupidos da Vila Amorim, a população está desde janeiro de 2016 sofrendo com o problema. Além disso, a falta de capinação e buracos próximos as bocas de lobo são também outras dificuldades enfrentadas diariamente. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, os trabalhos de limpeza no local foram executados na última semana. A professora aposentada Vera Lúcia, que mora próximo aos bueiros, disse que não aguenta mais a situação no local. Ela comentou que a moradora de frente teve de pagar cerca de R$ 3,7 mil para uma empresa privada fazer a manutenção.

"A minha vizinha tem câncer e disse que o mal-cheiro está cada dia pior. Ela chamou uma empresa para desentupir, pagou um preço absurdo e ainda não foi solucionado. Fica com água acumulada o tempo todo, fora as baratas e ratos que aparecem diariamente. Eu mesma fiz um protocolo na Prefeitura em janeiro de 2016 para ver se resolviam, mas até hoje nada foi realizado. A capinação na calçada também não aconteceu. Desta forma nem as crianças podem andar aqui perto", lamentou.

Já a dona de casa Maria Lucia, que mora há 37 anos no bairro, comentou que a aparição de animais tem sido o pior problema. "O mau cheiro que exala das bocas de lobo atraem moscas, baratas e até mesmo ratos, que são observados todos os dias à noite na rua. É um descaso com a população. Principalmente com aqueles que já têm problema de saúde, como é o caso da nossa vizinha que tem câncer e é obrigada a passar por essa situação".

O operador de máquina Carlos Antônio da Silva ressaltou que teve de fazer serviços emergenciais no local devido os bueiros estarem vazando. "Em 22 anos morando aqui, tive uma vez que pegar a inchada para raspar o que saia do esgoto. Tinha tantas fezes que não me esqueço. Isso ocorre em época de chuva e também na seca. O órgão público precisa achar uma solução para esse caso", argumentou.

A Prefeitura informou que em casos como este, é importante que a população esteja atenta e que comunique à pasta quaisquer pontos críticos verificados pelo telefone 4745-2057, para inclusão no cronograma de manutenção.