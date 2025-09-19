Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/09/2025
Bunka Matsuri começa neste sábado com cultura, gastronomia e show de hipnose

Público poderá acompanhar apresentações culturais e musicais, como o tradicional taikô (tambores japoneses)

19 setembro 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
Bunka Matsuri começa neste sábado com cultura, gastronomia e show de hipnose - (Foto: Divulgação)

A ACEAS Nikkey promove neste fim de semana (dias 20 e 21 de setembro) a 14ª edição do Bunka Matsuri, a tradicional Festa da Cultura Nipo-Brasileira de Suzano. O evento será realizado na sede da associação, na Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaió, com entrada gratuita e programação para toda a família.

A festa reúne música, arte, gastronomia e entretenimento, e neste ano traz uma novidade especial: um show inédito de hipnose ao vivo, apresentado pelo hipnoterapeuta Rodrigo Chung, no domingo (21), das 12h às 13h. “É uma experiência única, que vale a pena ser vivida. O público se surpreende com o poder da mente e a leveza do processo”, destaca Chung.

Além do show, o público poderá acompanhar apresentações culturais e musicais, como o tradicional taikô (tambores japoneses) com show do Taiko Kourandaiko, de Suzano, grupo de dança Rizumo Nakayoshi de Suzano, o cantor Joe Hirata, a dupla Midori e Mayumi, além de performances dos alunos do CENIBRAS, colégio mantido pela ACEAS Nikkey.

A culinária japonesa também é um dos atrativos do evento, com pratos como yakissoba, lámen, bifum, sushi e muitas outras delícias típicas.

A programação oficial no palco começa ao meio-dia do sábado (20), com apresentações culturais, e a abertura oficial com autoridades e representantes da ACEAS Nikkey está marcada para às 15 horas.

O Bunka Matsuri é uma oportunidade única de celebrar a cultura japonesa no Brasil, fortalecendo os laços entre tradição e modernidade e oferecendo ao público experiências inesquecíveis.

O evento conta com o fomento do ProAC SP e apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

