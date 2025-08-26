Bunkyo de Suzano entrega convite dos 70 anos do Hahanokai a Pedro Ishi

Representantes da Associação Cultural Suzanense (Bunkyo Suzano) estiveram no gabinete do prefeito Pedro Ishi, nesta segunda-feira (25), para entregar o convite oficial da cerimônia de comemoração aos 70 anos do Departamento das Mães (Hahanokai), que será realizada no dia 30 de agosto (sábado). O grupo é um dos mais tradicionais e simbólicos da entidade.

A entrega foi realizada pela presidente do Hahanokai, Sra. Sadako Yoshida, acompanhada da diretora Elize Takeda. Participaram também o presidente da Associação Cultural Suzanense, Reinaldo Katsumata, e o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, que mantém uma presença constante nas atividades da associação.

A cerimônia será um evento reservado, com grande valor histórico e afetivo, reconhecendo a contribuição fundamental do Hahanokai na preservação das tradições, no fortalecimento dos laços familiares e na difusão da cultura japonesa em Suzano.

A visita ao gabinete do chefe do Executivo foi um gesto simbólico que reforça a parceria entre o Bunkyo Suzano e o poder público, em torno da valorização do papel das mães na construção da identidade da comunidade nipo-brasileira no município.

O presidente Reinaldo Katsumata destacou a importância desse marco para a associação. “É com muito orgulho que celebramos os 70 anos do Hahanokai. O Departamento das Mães representa o coração da nossa associação. São mulheres que dedicaram tempo, afeto e sabedoria à construção de um legado cultural e comunitário que atravessa gerações", falou.

Já a presidente do Hahanokai, Sra. Sadako Yoshida, ressaltou a emoção e o simbolismo do momento. “Receber o reconhecimento por essas sete décadas de história é muito emocionante. As mães do Bunkyo sempre foram exemplo de união, humildade e perseverança. Esse momento é para agradecer e também para inspirar as próximas gerações”, disse.