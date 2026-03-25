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Jornal Diário de Suzano - 25/03/2026
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Cultura

Bunkyo Suzano celebra aniversário da cidade com Festival do Yakisoba em abril

Encontro promovido pelo Haha no Kai será no dia 11 de abril e reforça a influência nipo-brasileira nos 77 anos de Suzano

25 março 2026 - 08h16Por da Reportagem Local
Bunkyo Suzano celebra aniversário da cidade com Festival do Yakisoba em abrilBunkyo Suzano celebra aniversário da cidade com Festival do Yakisoba em abril - (Foto: Divulgação / Bunkyo Suzano)

O Bunkyo Suzano promove, no dia 11 de abril (sábado), a partir das 11 horas, o tradicional Festival do Yakisoba do Haha no Kai, que é o grupo de mães da entidade. O evento será realizado na sede do Bunkyo Suzano (Av. Armando Salles de Oliveira, 444 - Parque Suzano) e integra as comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, celebrados no dia 2 de abril.

Mais do que um prato típico, o yakisoba carrega um forte significado cultural para o município. Em julho de 2025, foi oficializado como o primeiro patrimônio imaterial de Suzano, reconhecendo sua ligação histórica com a imigração japonesa e sua presença marcante nas festas e eventos locais. Popular entre moradores e visitantes, o prato se tornou símbolo da identidade suzanense e também integra a "Rota do Yakisoba", um tour gastronômico criado para valorizar essa tradição.

Ao todo, serão preparados 1 mil pratos durante o festival, mantendo viva uma das expressões mais representativas da cultura nipo-brasileira na cidade. Os convites podem ser adquiridos antecipadamente diretamente no Bunkyo Suzano, pelo telefone (11) 4746-2744.

Além da gastronomia, o evento contará com a participação de artesãos locais, valorizando o talento e a produção cultural suzanense. A iniciativa reforça o papel da comunidade nipo-brasileira na formação da identidade do município, que ao longo das décadas consolidou fortes laços com as tradições japonesas.

O festival também se apresenta como uma oportunidade de convivência entre famílias, amigos e visitantes, em um mês marcado por homenagens à história e ao desenvolvimento de Suzano.

Para o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, o festival simboliza união e reconhecimento cultural. "Celebrar o aniversário de Suzano com um evento como o Festival do Yakisoba é uma forma de valorizar nossas raízes e fortalecer os laços da comunidade. O Haha no Kai desempenha um papel fundamental nesse trabalho, preservando tradições e promovendo momentos de integração que fazem parte da história da nossa cidade".

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