Bunkyo Suzano cria novo departamento voltado à responsabilidade ambiental

A Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano, passa a contar com um novo departamento institucional: o Bunkyo Sustentável, voltado à promoção da responsabilidade social e ambiental. A criação do núcleo foi aprovada durante a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nesta segunda-feira (23/09), em um movimento inédito da entidade rumo à valorização de práticas sustentáveis.



A diretoria do novo setor ficará sob responsabilidade de Larissa Ashiuchi, que atuou no Fundo Social de Solidariedade e em outros órgãos públicos entre 2017 e 2024. Ex-primeira-dama de Suzano, ela também foi uma das idealizadoras e responsáveis pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, ao lado de seu marido, Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Cidade de São Paulo.



“Essa proposta tem como base o cuidado com o meio ambiente, a valorização das boas práticas cotidianas e o incentivo à juventude. Queremos envolver a comunidade japonesa e suzanense como um todo em ações transformadoras”, explicou Larissa.



A primeira iniciativa do departamento será uma oficina de fabricação de sabão ecológico, utilizando óleo de cozinha usado, com o objetivo de incentivar o reaproveitamento de materiais e o engajamento de jovens.



O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destacou a importância do novo departamento. “A sustentabilidade é um valor que está no coração das novas gerações. A criação desse núcleo representa nosso compromisso com o futuro, com as famílias e com o meio ambiente”.



A iniciativa reforça a atuação do Bunkyo Suzano como agente de transformação social e cultural, mantendo viva a tradição japonesa enquanto avança em novas frentes de cidadania e preservação ambiental.