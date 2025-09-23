Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 23 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Bunkyo Suzano cria novo departamento voltado à responsabilidade ambiental

Larissa Ashiuchi assume diretoria do 'Bunkyo Sustentável', com foco em ações socioambientais e participação da comunidade

23 setembro 2025 - 18h37Por da Reportagem Local
Bunkyo Suzano cria novo departamento voltado à responsabilidade ambientalBunkyo Suzano cria novo departamento voltado à responsabilidade ambiental - (Foto: Divulgação)

A Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano, passa a contar com um novo departamento institucional: o Bunkyo Sustentável, voltado à promoção da responsabilidade social e ambiental. A criação do núcleo foi aprovada durante a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nesta segunda-feira (23/09), em um movimento inédito da entidade rumo à valorização de práticas sustentáveis.

A diretoria do novo setor ficará sob responsabilidade de Larissa Ashiuchi, que atuou no Fundo Social de Solidariedade e em outros órgãos públicos entre 2017 e 2024. Ex-primeira-dama de Suzano, ela também foi uma das idealizadoras e responsáveis pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, ao lado de seu marido, Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Cidade de São Paulo.

“Essa proposta tem como base o cuidado com o meio ambiente, a valorização das boas práticas cotidianas e o incentivo à juventude. Queremos envolver a comunidade japonesa e suzanense como um todo em ações transformadoras”, explicou Larissa.

A primeira iniciativa do departamento será uma oficina de fabricação de sabão ecológico, utilizando óleo de cozinha usado, com o objetivo de incentivar o reaproveitamento de materiais e o engajamento de jovens.

O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destacou a importância do novo departamento. “A sustentabilidade é um valor que está no coração das novas gerações. A criação desse núcleo representa nosso compromisso com o futuro, com as famílias e com o meio ambiente”.

A iniciativa reforça a atuação do Bunkyo Suzano como agente de transformação social e cultural, mantendo viva a tradição japonesa enquanto avança em novas frentes de cidadania e preservação ambiental.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fundo Social recebe doação de 540 quilos de alimentos e 400 unidades de absorventes
Solidariedade

Fundo Social recebe doação de 540 quilos de alimentos e 400 unidades de absorventes

'Ilumina Suzano' faz 818 atendimentos e alcança 131 bairros em agosto
Cidades

'Ilumina Suzano' faz 818 atendimentos e alcança 131 bairros em agosto

Projeto que institui Dia Municipal da Acessibilidade Digital será votado em Suzano nesta quarta
Cidades

Projeto que institui Dia Municipal da Acessibilidade Digital será votado em Suzano nesta quarta

Pedro Ishi participa de solenidade da Polícia Militar no 32&ordm; Batalhão
Cidades

Pedro Ishi participa de solenidade da Polícia Militar no 32º Batalhão

Fundo Social entrega absorventes para 47 escolas estaduais de Suzano
Cidades

Fundo Social entrega absorventes para 47 escolas estaduais de Suzano

Max Feffer recebe plantio de mudas em ação contra a pólio
Cidades

Max Feffer recebe plantio de mudas em ação contra a pólio