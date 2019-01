Buracos atrapalham moradores do Jardim Dora; Prefeitura promete solução

Moradores do Jardim Dora, no Distrito de Palmeiras, reclamam que as ruas do bairro estão praticamente intransitáveis. Buracos atrapalham a locomoção dos moradores e dificultam a movimentação dos veículos. Os habitantes relatam que acidentes se tornaram comuns na região.

Para quem vive no bairro, a dificuldade de locomoção tem sido grande. Os moradores devem enfrentar ruas com lama e buracos espalhadas por todo o bairro. Nos dias de chuva, a situação costuma ser ainda pior. De acordo com os habitantes do Jardim Dora, os órgãos públicos já foram contatados, mas a falta de investimentos no local ainda é presente.

Para circular no local, é preciso ter muita cautela. As ruas desniveladas e repletas de buracos causam transtornos para quem quer transitar pelo bairro a pé ou de carro. Moradores da Rua Diorgenes Siqueira e Rua Paulo Nunes afirmam que os problemas causados pelos buracos espalhados pelas ruas se agravam no período de chuva. Eles afirmam que acidentes envolvendo quedas são muito comuns, e que a maioria envolve idosos.

A dona de casa Cleonice Geraldo Silva informou que a Rua Diorgenes Siqueira está intransitável e que os idosos são os que mais sofrem com o problema. "A situação está tão complicada que duas senhoras se feriram em razão do estado calamitoso da via. Uma quebrou o pé e a outra o tornozelo. Quando chove a situação piora", afirma.

A atendente Vitória Silva, que mora no bairro há 18 anos, afirma que a falta de estrutura nas vias e os buracos são sinônimo de perigo para os frequentadores da região, que devem reforçar a cautela, com o intuito de evitar acidentes. A atendente afirma que o problema está sem solução desde que ela mora no Jardim Dora. Ela diz que os moradores já cobraram uma ação efetiva por parte da Prefeitura diversas vezes.

A prefeitura informa que de acordo com as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, a pasta já está ciente do caso e com início do orçamento 2019, serão destinados os recursos para os serviços de revitalização das vias. As duas ruas citadas na matéria já estão no cronograma de ações da pasta.