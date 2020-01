Buracos atrapalham vida de moradores na Vila Rica em Suzano

Moradores da Rua Valdemar de Souza Campos, na Vila Rica, distrito de Palmeiras, em Suzano, reclamam de buracos. Além de um terreno que está com a grama invadindo a calçada e incomodando pelo mau odor. Os moradores também contaram que colocavam entulho no local dos buracos, mas por conta da chuva esses utensílios eram arrastados e invadiam a casa de uma moradora no final da rua, que sofria com o lixo amontoado.

Agnaldo Pereira Xavez, 56, trabalha como pedreiro. O morador relatou alguns dos problemas na área. "Há menos de três meses presenciei uma queda de moto, essa rua é quase intransitável", diz.

O autônomo Célio Manoel de Carvalho, 43, conta que está chateado pela falta de visão da prefeitura com os moradores do bairro da Vila Rica. "O imposto da gente é pago em dia, as crianças não conseguem brincar na rua, não tem como ficar assim". O morador também disse que há poucos dias atrás houve uma perseguição policial na rua, e que os policiais acabaram perdendo os fugitivos por conta das péssimas condições de transitar na rua.

Além da falta de recapeamento da rua, os moradores reclamaram de um terreno com mato alto localizado entre as casas de numero 60 e 80. Saria Carneira dos Reis, 56, é dona de casa e mora há mais de 15 anos na região. Ela comentou com a reportagem que por conta do terreno ficar ao lado de sua casa prejudica a estrutura de sua residência, além atrair bichos para dentro dela. "A minha parede está toda úmida, na semana passada pegamos cobra, escorpião e rato dentro de casa".

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informa que irá enviar uma equipe ao local para avaliar a situação e determinar quais providências poderão ser tomadas.