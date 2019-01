'Buracos' da Sabesp na SP-66 voltam a incomodar motoristas

Após seis meses, a Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) volta a causar dor de cabeça aos motoristas que utilizam a via para acessar ou sair de Suzano. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou que vai iniciou ontem as obras para implantar o Interceptor de Esgotos (ITi-16). Por enquanto, há apenas um trecho da via, sentido Centro, afetada.

A empresa explicou que as obras do contrato iniciaram em setembro do ano passado. Disse ainda que o ITi-16 terá extensão de 3,6 quilômetros, sendo que 700 metros serão executados na avenida. "Lembrando que já foram implantados cerca de 930 metros desse interceptor", disse a nota.

A expectativa é de que os esgotos sejam encaminhados para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE Suzano). Segundo a Sabesp, a obra deve beneficiar cerca de 361 mil habitantes. A respeito do prazo de conclusão, a empresa não respondeu aos questionamentos.

Histórico

Os 'buracos' na SP-66 das obras paralisadas prejudicaram motoristas por cerca de oito anos. Em agosto do ano passado, a empresa, enfim, os fechou e liberou para a circulação de veículos. Antigamente, o motorista tinha que usar apenas uma das faixas, em determinados trechos da avenida.

Na época, as obras foram para implantar interceptores para coleta de esgoto. O serviço dinamizou a rede das cidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano e São Paulo, além de contribuir para despoluição do Rio Tietê e afluentes.

Conforme publicação do DS à época, o contrato para execução das obras estava em processo de rescisão judicial. Ou seja, a companhia teria que abrir nova licitação para que os serviços fossem retomados. "A implantação dessa tubulação, chamada de interceptor de esgotos, está com 77% de avanço, mas infelizmente os trabalhos foram interrompidos por descumprimento do contrato pela empresa que havia vencido a licitação. O contrato está em fase de rescisão e, assim que o processo for formalizado, a Sabesp promoverá nova licitação para a conclusão das obras", explicou a Sabesp em nota divulgada naquela ocasião.