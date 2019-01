Buracos e via sem asfalto são queixas de moradores do Jardim Brasil em Suzano

Buracos e a falta de asfalto são problemas recorrentes a moradores do Jardim Brasil, Distrito de Palmeiras, em Suzano. Segundo eles, a situação tem piorado nos últimos dias, em razão das fortes chuvas que atingem a região. Um desses casos é a Rua Tenente Gelsi Santos. De acordo com a Prefeitura, com o início do orçamento 2019, serão destinados recursos para os serviços de revitalização no bairro, inclusive a rua citada acima.

Segundo moradores, a maior parte das vias ficam intransitáveis após os temporais. A lama acaba impossibilitando que pequenos veículos consigam sair dos imóveis. Outro problema é que, assim que a água seca, os buracos se formam verdadeiras 'crateras'.

"Fica tudo muito ruim. A gente não consegue fazer nada. O problema é que os carros pequenos não sobem, depois das chuvas", disse o morador Flavio da Silva.