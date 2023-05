Busca ativa da vacinação alcança 2,7 mil casas e chega ao Jd. Imperador

O serviço visa oferecer proteção contra doenças como o novo coronavírus (Covid-19), poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, pneumonia e febre amarela, conferindo orientação e aplicações gratuitas de doses pendentes. O efetivo conta com 20 profissionais, além do apoio de um carro de som para divulgar a ação aos residentes das regiões visitadas.

Até agora, já foram contemplados moradores dos bairros Jardim Monte Cristo, Jardim Margareth, Rio Abaixo, Caulim e Residencial Nova América. As visitas a essas localidades já garantiram a verificação de 4.197 cadernetas de vacinação, com aplicação de 876 doses em 690 munícipes.

O coordenador da Vigilância Epidemiológica, José Landim, avaliou de forma positiva os números que têm sido alcançados, com a estratégia de facilitar a disponibilidade da vacina aos suzanenses. “O resultado é satisfatório, pois temos que pensar que essas quase 700 pessoas poderiam deixar de se vacinar por desinformação ou mesmo dificuldades de ir até uma unidade de saúde”, pontuou Landim.

A diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin, ressaltou que a busca ativa, além de aumentar a imunização da população, garante um atendimento mais próximo e acolhedor aos munícipes. “A ação não está voltada somente à aplicação das vacinas, mas também levamos conscientização quanto às fake news e reafirmamos a importância da imunização para a prevenção de doenças imunopreviníveis. Os dados levantados ainda nos trazem um panorama de como está a situação vacinal em Suzano, embasando estudos para novas ações voltadas para a ampliação da cobertura vacinal”, reforça a diretora.

Já o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, disse que as variadas ações que a pasta promove têm o objetivo de proteger a população, independentemente do local onde ocorre a imunização. “Essa ação tem um caráter muito especial, pois é mais um indicador importante do compromisso da administração pública para com os munícipes de nossa cidade. Nós sabemos que é fundamental oferecer as condições necessárias para que seja realizada a imunização com as vacinas que estão disponíveis, seja nas próprias unidades de saúde ou mesmo nas residências das pessoas”, declarou Ishi.

O trabalho de busca ativa promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, que vem realizando vacinação em domicílio aos sábados desde 4 de março, chega ao Jardim Imperador neste sábado (20/05). Até agora, as equipes já visitaram 2.742 residências e seguirão com a imunização casa a casa até 3 de junho.