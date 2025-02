Buscando conhecer a pasta, João Sabugo reúne-se com secretário de Planejamento Urbano e Habitação

O vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, reuniu-se neste mês com o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, para conhecer o funcionamento da pasta.

“Gostaria de parabenizar o secretário e assessores pelo desenvolvimento do aplicativo de Gestão Territorial, o GEOSuzano. Fiquei encantado com a plataforma de geoprocessamento”, afirmou.

João Sabugo também tratou na reunião sobre a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas, inclusive em relação a famílias da região da Casa Branca.

O vereador ainda destaca que outra importante missão da secretaria é a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído. “Neste sentido, na construção do próximo Plano Plurianual (PPA), pediremos o apoio do secretário para que seja implantado na região da Casa Branca um Ecoponto, para o descarte correto de materiais inservíveis”, revelou.