Busto de Abdo Rachid recebe máscara de proteção na Praça João Pessoa

Monumentos, estátuas e bustos pelo Estado de São Paulo receberam máscaras de proteção contra o coronavírus.

É uma forma de incentivar o uso por parte da população.

Em Suzano, o busto do primeiro prefeito de Suzano, Abdo Rachid, também recebeu uma máscara branca.

Rachid tem grande importância na história de Suzano.

Em janeiro de 1949, Suzano virou município autônomo. Era preciso um comandante para a nova cidade e não demorou para ela entrar em clima de eleição. Os candidatos a prefeito eram daquele grupo que lutou para Suzano ganhar autonomia.

Com um plano de governo que indicava os principais problemas da cidade na época, venceu o descendente de libaneses Abdo Rachid.

Em 1940, Suzano já tinha um desenvolvimento que dava potencial e iniciou então uma briga para que, o ainda distrito de Mogi, passasse a ser um município. Foi então, que, em 24 de dezembro de 1948 Suzano foi decretado município e em 2 de abril de 1949, o primeiro prefeito, Abdo Rachid e os vereadores tomaram posse.

A população aprova a iniciativa do uso de máscaras nas estátuas. “Pode contribuir para incentivar a população sobre a importância do uso do acesso para se evitar a contaminação da Covid-19”, disse um morador que passava pelo local.