Busto de Pedro Miyahira, ex-prefeito de Suzano é inaugurado

Para celebrar os 110 anos de Imigração Japonesa no Brasil, foi inaugurada nesta segunda-feira 918) - data comemorativa da chegada dos imigrantes no País -, na Praça Sol Nascente, o busto do ex-prefeito de Suzano, Pedro Miyahira, renomado por ter realizado grandes feitos na cidade.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) ressaltou a importância da homenagem para a cidade e destacou a sua localização em frente a Índio-Tibiriçá, uma das mais importantes vias de acesso do município. "Esse local marca uma das grandes obras que o Pedro Miyahira fez em Suzano. Ele era uma pessoa visionária que na década de 1960 e 1970 pensava em uma Suzano do futuro, uma cidade com indústrias e com empregos. O que seria Suzano sem a Índio-Tibiriçá e suas empresas como a Komatsu? O que seria Suzano sem um olhar para o futuro? Pedro foi uma pessoa que pensava além e Suzano deve muito a ele. Por isso estamos realizando essa homenagem, para preservar seus feitos", realça.

A família, filhos e netos de Pedro Miyahira estiveram presentes durante a celebração. O filho, Pedro Abe Miyahira, agradeceu a homenagem feita ao pai e salientou os feitos do pai a cidade. "Desde que veio para Suzano em 1950, meu pai se empenhou em desenvolver a cidade para transformá-la de cidade agrícola, mas não menos importante, para uma cidade industrial. Com isso foi buscar parceiros no Japão e voltou com frutos para o crescimento da cidade. Ele deixou um legado muito importante e agradeço por estarem parabenizando suas ações", conta.

O busto ficará localizado em frente à Rodovia Índio - Tibiriçá, e divide espaço com duas obras importantes da cidade, a obra de Tomie Otake, principal artista do abstracionismo informal e a obra Tsuru, do mogiano Rodrigo Bittencourt. Uma placa comemorativa dos 100 anos de Imigração Japonesa foi colocada em frente à obra de Tomie.

Durante a solenidade, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e primeira dama Larissa Ashiuchi; o vice-prefeito Walmir Pinto (PDT); o vice-presidente da câmara municipal, Rogério Gomes do Nascimento, o Rogério da Van (PRP) e os demais secretários municipais estiveram presentes para a homenagem.

Prefeito Miyahira

Pedro Sinkaku Miyahira foi o primeiro prefeito de descendência japonesa na cidade. Seu mandato durou quatro anos, de 1969 a 1973. Na década de 1970 foi o responsável por trazer diversas indústrias para a cidade, como a Komatsu, além de ser um dos idealizadores da Rodovia Índio-Tibiricá no município.