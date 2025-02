Caçamba atinge fios e provoca queda de energia na Antônio Marques Figueira

Uma caçamba de um caminhão atingiu a fiação na Avenida Marques Figueira, em Suzano, e provocou uma queda de energia na Vila Figueira e no Jardim Paulista, região central do município. O caso ocorreu nesta segunda-feira (4), na saída de um galpão de uma empresa de aparas, na Vila Figueira.

Diversos estabelecimentos foram obrigados a encerrar o expediente por conta do ocorrido. A queda de energia também atingiu ruas próximas da avenida, como a Rua Paraná.

De acordo com a EDP, equipes técnicas foram até o local para isolar a área e efetuar os primeiros atendimentos. Ainda segundo a concessionária, foram executadas manobras remotas para reduzir o impacto em ruas próximas. Na Rua Paraná, a energia foi restabelecida no início da noite.

No entanto, segundo a EDP, por questão de segurança, o fornecimento de energia para parte dos clientes localizados no entorno da avenida Antônio Marques Figueira permanecerá interrompido até a substituição do poste e reparos na rede elétrica danificada.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, será necessária a manutenção em um dos postes. Três equipes da administração municipal foram até o local. Segundo a Prefeitura, os dois sentidos da via precisaram ser interditados entre as ruas José Guilherme Pagnani e Baruel. Foi realizado um desvio para a segunda via e, segundo a Prefeitura, não há previsão de quando ela será liberada, dependendo dos trabalhos realizados pela concessionária.