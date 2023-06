Caçambas irregulares são apreendidas em ação da Secretaria de Meio Ambiente

Duas caçambas foram apreendidas pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano na tarde desta sexta-feira (26/06) durante uma operação realizada contra o descarte de resíduos de construção civil em locais irregulares. A atividade foi realizada nas ruas 15 de Novembro e 27 de Outubro, na região central, e recebeu o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). As ações foram conduzidas pelo secretário André Chiang e fiscais ambientais.

O caso que chegou ao conhecimento da administração municipal após a realização do monitoramento por meio do sistema eletrônico “GRX Waste Track”, que faz parte do projeto “Caçamba Verde”, resultou na notificação enviada ao proprietário da empresa acerca da lei complementar municipal 291/2016, que estabelece as regras para o funcionamento de coleta de entulho com caçamba em Suzano.

A destinação correta do material recolhido ficará a cargo da empresa notificada, que deverá encaminhar os itens a uma área aprovada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O proprietário não foi encontrado pelos agentes, mas já foi identificado e será responsabilizado. Há ainda a possibilidade de multa caso as exigências legais não sejam cumpridas.

Na visão do titular da pasta de Meio Ambiente suzanense, a atuação irregular de caçambeiros pode trazer diversos riscos à sociedade. “Buscamos fiscalizar constantemente este tipo de empresa para garantir que a cidade esteja sempre limpa e organizada. Além disso, destinar este tipo de resíduos em locais inapropriados pode trazer diversas consequências ambientais negativas. Por isso, nosso objetivo é garantir que os materiais de construção civil sejam encaminhados a locais adequados de acolhimento e tratamento”, ressaltou.

A pasta indica que os interessados em obter o serviço de coleta de entulhos com empreendimentos devidamente regularizados, podem acessar o link bit.ly/suz-empresas-entulho e, assim, contribuir com a preservação ambiental. Os suzanenses ainda podem denunciar os casos de despejo irregular de resíduos por meio do telefone 0800-774-2007 da Ouvidoria Municipal.