Cadastro e renovação do Passe Livre de Suzano começa na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Suzano realizará no período de 7 a 11 de janeiro (de segunda a sexta-feira), o cadastramento e o recadastramento no programa Passe Livre Estudantil, por meio do site oficial:http://www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre. O objetivo é beneficiar alunos dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior que moram no município com gratuidade no transporte público municipal.

O Passe Livre Estudantil foi criado por meio de uma lei complementar municipal em 2013 e contempla estudantes moradores de Suzano que se encaixam no perfil de renda familiar total de até três salários mínimos ou de renda per capita de até meio salário mínimo para cada integrante.

Os interessados em se inscrever ou renovar o cadastro para o primeiro semestre de 2019 devem primeiramente acessar o hotsite do programa na Internet (http://www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre) e seguir as instruções para aferição do RG. Na plataforma também há um espaço dedicado às dúvidas frequentes e uma central de atendimento online.

Ainda no ambiente online, o estudante que realiza a inscrição pela primeira vez poderá consultar o agendamento da data para levar os documentos até a sede da Secretaria Municipal de Educação (rua Aurora, 303, na Vila São Francisco), além de conseguir acompanhar o processo de validação, que terá duração entre 30 e 45 dias. Já para os casos de recadastros, o envio de documentos é, a partir de agora, pelo próprio site.

Os documentos que deverão ser incluídos no procedimento de cadastro ou renovação são: cartão do período anterior (para os casos de renovação), declaração das escolas mais próximas da residência do requerente em que não há vagas (para alunos da rede estadual de ensino), cópia do comprovante de endereço atualizado, cópia do RG do aluno (nos casos de primeiro registro) e dos moradores da residência, foto 3×4 (se for primeiro registro), ficha de inscrição devidamente preenchida e cópia da folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico).