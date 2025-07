Cadastro Único chega a 55,4 mil inscritos com 25,8 mil no Bolsa Família em Suzano

O Cadastro Único de Suzano chegou a 55.419 famílias inscritas em junho, sendo 25.852 beneficiárias do Programa Bolsa Família e 9.659 contempladas com o Benefício de Prestação Continuada (BPC). No semestre, 19 mensalidades de auxílio-aluguel foram custeadas para mulheres vítimas de violência doméstica.

A cidade também emitiu 125 carteiras de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), contribuindo para o reconhecimento dos direitos desse público em espaços públicos e privados. Já o trabalho com os dois Conselhos Tutelares se manteve firme, com eventos formativos, reflexões sobre o enfrentamento ao abuso sexual e ao trabalho infantil e parcerias intersecretariais, como no encontro "Adotar é Amar", com foco na orientação sobre adoção. Outro destaque foi a Taça das Ações, torneio esportivo promovido pelo Instituto Gusmão dos Santos em parceria com a pasta.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, avalia o semestre como um período de grandes avanços, tanto no atendimento direto à população quanto no fortalecimento institucional da rede de proteção social. “Avançamos em infraestrutura, ampliamos serviços, promovemos formação e estabelecemos novas parcerias”, destacou.

Ao comentar os resultados, o prefeito Pedro Ishi reforçou a importância da área social para a administração pública municipal. “Estamos construindo uma cidade mais justa e solidária, com políticas públicas que alcançam quem mais precisa. A equipe da assistência social tem feito um trabalho admirável e continuará sendo uma das prioridades da nossa gestão”, finalizou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Centros de Referência

Nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), mais de 7,6 mil atendimentos individualizados foram realizados no semestre. Outros 3,9 mil acompanhamentos de famílias ocorreram, além de 164 atendimentos em grupo. Foram ainda concedidos 2,1 mil auxílios alimentação, 140 benefícios natalidade e 69 auxílios funeral.

Em situação de emergência, 460 famílias receberam apoio com colchões, alimentos, cobertores e auxílio para deslocamento. Além disso, 22 pessoas foram abrigadas temporariamente em unidades municipais.

O município também investiu no fortalecimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com 560 atendimentos individuais ligados a medidas socioeducativas, 36 visitas domiciliares e 18 oficinas. As equipes ainda encaminharam 71 relatórios à Vara da Infância e da Juventude.

A rede de acolhimento da cidade possui capacidade para atender 230 pessoas em diferentes contextos, desde crianças e adolescentes até mulheres vítimas de violência doméstica. Em parceria com as entidades conveniadas, a secretaria também firmou 29 termos de colaboração, garantindo 1.100 vagas em serviços de convivência, 230 de acolhimento e 130 para iniciativa como o Programa de Erradicação do TRabalho Infantil (Peti), Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE) e Centro Dia do Idoso (CDI). Esses convênios geraram 226 empregos diretos na cidade.