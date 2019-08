Cães da GCM de Suzano se apresentam para 500 estudantes de Palmeiras

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou nesta quarta-feira (28), na quadra da Escola Estadual Helena Zerrenner, no distrito de Palmeiras, apresentações especiais do canil. Ao todo, 500 estudantes dos ensinos fundamental e médio assistiram às atividades, realizadas em dois horários, às 10 e às 16 horas. Cada ação teve duração de cerca de duas horas.

Na oportunidade, os cães da corporação Thor, um Rotweiller, e Mayla, que é Pastor Belga de Malinois, apresentaram as técnicas utilizadas em possíveis ações reais do dia a dia. Com o Thor houve demonstrações de obediência e agilidade. Já Mayla participou de figurações de ocorrências, como assaltos com a presença de ladrão e vítima.



Participaram das ações o comandante da GCM de Suzano, Sérgio de Assis Andrade, e os agentes Corrêa, Da Costa e André, com apoio do agente da Defesa Civil Municipal Anselmo.



Essa atividade é realizada constantemente nas escolas e tem como objetivo aproximar a população da corporação e apresentar os trabalhos realizados no município. A dinâmica pode ser alterada de acordo com a idade dos estudantes e do espaço disponível para as apresentações.

“Além de conhecer o trabalho do canil, os estudantes têm a oportunidade de se informar sobre os nossos outros modelos de patrulhamento. Por este caminho eles também ficam cientes de que somos agentes de segurança com quem podem contar sempre e disseminar esta informação a todos da família”, disse o comandante.



A próxima unidade a participar do projeto é a Escola Estadual Chojiro Segawa, também em Palmeiras, com data a ser definida. Quem deseja agendar esta ação, deve fazer a solicitação por meio de ofício direcionado à Secretaria de Segurança Cidadã. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4746-2344.