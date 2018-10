Cães da GCM se apresentam para 1,8 mil pessoas no mês das crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, o canil Guarda Civil Municipal (GCM) realizou seis apresentações especiais neste mês. Os cães demonstraram suas técnicas tanto em Suzano como também em Arujá. Ao todo, 1,8 mil pessoas assistiram às agilidades de Thor e Hunter e às figurações realizadas pelos agentes com eles. Essa atividade é realizada constantemente pela corporação nas escolas do município e neste ano ocorre desde março.

Em Suzano houve apresentações na Escola Municipal do Caic, no Jardim Monte Cristo, em uma escola particular da Vila Figueira e em uma igreja evangélica do mesmo bairro. Já na cidade de Arujá, a GCM levou a ação para a Praça da Juventude, localizada no bairro Mirante. Participaram o rotweiller Thor e o pastor de Malinois Hunter. Com eles estavam os dois agentes responsáveis pelo canil, o GCM 3ª Classe Correia e o GCM 1ª Classe Almeida, que atuam, inclusive, com uma viatura própria.

Thor, utilizado em ações para conter distúrbios civis, é o cão que mais se apresenta para as crianças, com demonstrações de agilidade slalom. Já o Hunter, que atua em defesa dos agentes, condutas e buscas de entorpecentes, esteve presente em figurações de ocorrências. Além dos dois, o canil da corporação ainda conta com a Mayla, também da raça pastor de Malinois, e que ainda está atingindo a fase adulta. A expectativa é de que dentro de seis meses ela já possa participar das apresentações ao público.

O subcomandante da GCM de Suzano, Rafael Reis, explicou que o objetivo é fazer com que as pessoas vejam a corporação como aliada e com quem podem contar. Segundo ele, em contato com as crianças, os cães ficam mais acessíveis e mais dóceis. “Somos da segurança e queremos ajudar a população da maneira como pudermos, e isso conseguimos nos aproximando cada vez mais dela. A criança é o adulto de amanhã, então é importante que ela nos veja de maneira positiva”, disse.