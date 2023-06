Cães vítimas de maus-tratos são resgatados pelo Meio Ambiente na Vila Maluf

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano efetuou o resgate de dois cães vítimas de maus-tratos na região do bairro Vila Maluf, na manhã desta terça-feira (20/06). Na ocasião, a pasta recebeu o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e, durante a operação, os agentes encontraram os animais em condições precárias de sobrevivência. A denúncia, que foi feita de forma anônima, ocorreu por meio da Ouvidoria Municipal.

Após o resgate, uma equipe do Meio Ambiente suzanense encaminhou os pets para uma clínica veterinária com o objetivo de realizar exames para identificar e tratar possíveis lesões. Depois dos atendimentos, os animais seguirão provisoriamente abrigados por uma organização não governamental (ONG) de proteção parceira da Prefeitura de Suzano para, na sequência, serem disponibilizados à adoção responsável.

Um boletim de ocorrência foi registrado, o proprietário dos animais já foi identificado e a investigação ficará a cargo do 2º Distrito Policial do Boa Vista. De acordo com o secretário André Chiang, é lamentável que casos como este ainda existam. “É uma pena que situações como esta ocorram. Seguiremos acompanhando estes cães, visando alcançar sua total recuperação e, posteriormente, colocá-los à disposição do projeto “Baby, me Leva!”, de modo em que possam fazer parte de uma família disposta a promover os devidos cuidados que estes pets merecem”, pontuou.

Caso os munícipes presenciem atos de abandono, maus-tratos ou outros crimes, é indicado entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800-774-2007 para denunciar a situação.