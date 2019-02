Calçadão na Glicério deve ser descartado por causa de impactos no trânsito

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, deu detalhes dos resultados obtidos para o Plano de Requalificação da Área Central que envolvem mudanças e padronização das calçadas da malha central, o fechamento (total ou parcial) da rua General Francisco Glicério e aterramento da fiação sobressalente nos postes.

Em primeiro momento, os dados apontaram mudanças para o tamanho das calçadas, levando em consideração o fluxo de pessoas que trafegam pelo local, melhorias no trânsito e na acessibilidade das vias, padronização das fachadas das lojas para garantir uma visão melhor da cidade e possivelmente soterrar os fios sobressalentes nos postes.

"A pesquisa demonstra que as calçadas realmente estão subdimensionadas para capacidade que o comércio tem hoje. Só para se ter uma ideia, tem pontos da Glicério onde mais de 2 mil pessoas trafegam por hora e as calçadas não estão aguentando isso", explica o secretário. Além disso, toda e qualquer ação feita para a melhoria das calçadas deverá envolver a acessibilidade.

No que diz respeito ao calçadão na área central, Vieira analisa que no momento o fechamento da Glicério não é viável, mas que estudos mais aprofundados podem revelar outros resultados. "Um calçadão causa um impacto muito grande para o trânsito, ele pode ser em um primeiro momento uma solução, mas a longo prazo pode ser um problema. Isso porque não passar carro em um determinado horário pode criar conflitos de segurança muito grande", afirma.

Sobre os fios soltos nos postes da área central, Vieira garante que é possível fazer a limpeza dos fios a curto prazo e a longo prazo soterrar a fiação, garantindo assim um visual mais limpo para a cidade. "Em segundo momento, no projeto, estamos pensando em enterrar o cabeamento. Claro que isso deve ser conversando com as concessionárias, mas sei que é possível. Essa ação com certeza entrará em consenso com a lei cidade limpa".

A próxima etapa do Plano de Requalificação é um questionário que será direcionado aos comerciantes e a população, para que se manifestem com propostas e ideias. Somente dessa forma será possível iniciar os testes em determinados locais da malha central.