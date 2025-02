Calor obriga compra de mais ar-condicionado para Hospital e Maternidade

O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) vai receber mais equipamentos de ar-condicionado na unidade devido ao calor. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Suzano na última terça-feira (11), após ser questionada sobre o funcionamento da unidade durante o calor. De acordo com a administração municipal, os equipamentos estão sendo providenciados e que, apesar de haver pacientes com sintomas como diarreia, desidratação e vômitos, não foi registrado aumento no número de atendimentos no Pronto-Socorro.

Previsão do tempo

As altas temperaturas devem persistir nos próximos dias no município, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No domingo (16), a máxima prevista é de 32°C. Na segunda-feira (17), os termômetros devem atingir os 35°C na cidade.

A onda de calor segue no Sudeste e no Nordeste do país, e deve permanecer até o dia 18 de fevereiro, de acordo com o Inmet. Estão previstas máximas em torno dos 40°C em áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, e na região do sertão nordestino. No Sul, o calorão avança para os estados do Paraná e Santa Catarina. Há uma semana as temperaturas no Rio Grande do Sul estão bem acima da média. Na segunda-feira, com quase 38°C, Porto Alegre foi a cidade mais quente do país.