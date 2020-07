Câmara abre licitação de R$ 365 mil para se ‘proteger’ com grades e muros

A Câmara de Suzano abriu licitação para contratar empresa responsável pela instalação de grades e muros ao redor do prédio do Legislativo.

Há uma preocupação com os atos de vandalismo, falta de segurança e a presença de casais à noite nas imediações da entrada principal.

A licitação será de, no mínimo, R$ 365.340,63. Esse é o valor inicial da concorrência pública. A partir do momento da escolha da empresa, a obra deve durar até seis meses.

O prédio será cercado com grades em frente ao plenário. Nas laterais e na parte dos fundos terá muros, segundo apurou o DS. Serão instalados dois portões de “correr”.

No edital de contratação, do qual o DS teve acesso, a Câmara de Suzano justifica a obra afirmando que “o fechamento (cerco com grades) visa atender a necessidade de adequação da sede, pois tal medida de proteção e conservação do patrimônio público não foi contemplada no projeto original da dependência legislativa”.

Ainda segundo a Câmara, “a prestação de serviço vem acompanhada de projeto executivo da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura do Município de Suzano, bem como autorização do arquiteto responsável pela totalidade dos projetos que resultaram nas dependências, evitando-se, desse modo, a desconformidade estética no conjunto arquitetônico”.

A sessão pública da licitação para a escolha da empresa responsável pela obra será na quinta-feira, dia 30 de julho, às 14 horas.

Em 2016

O atual prédio da Câmara foi inaugurado em dezembro de 2016. Mas já passou por adequações.

Está em um terreno de 8,8 mil metros quadrados (m²), com 4.275,5 metros quadrados de área construída.

O plenário, local que recebe as sessões e audiências públicas, tem uma área de 807,60 metros quadrados. A Galeria do Plenário, onde a população acompanha os trabalhos da Casa de Leis, comporta 184 pessoas sentadas.

Os gabinetes de vereadores têm 36 metros quadrados, com sala privativa, sala de trabalho, recepção e banheiro. O gabinete da Presidência conta com a sala da Presidência e o gabinete do vereador.

O prédio tem três salas de reuniões. Uma delas é anexa ao plenário, com capacidade para receber cerca de 20 pessoas.

As outras duas salas ficam entre os gabinetes dos vereadores.

No pátio interno da sede da Câmara de Suzano há uma praça com bancos para descanso. Ao fundo, há um painel de concreto que receberá intervenções artísticas.

No primeiro pavimento há um espaço para exposições e eventos.

No local, também ficará a Galeria dos Presidentes, que traz fotos de todos os ex-presidentes da Casa.