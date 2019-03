Câmara aprova criação de medalha que homenageará mulher suzanense

A Câmara de Suzano aprovou projeto sobre a criação da medalha“Vereadora Augustinha Raphaela Maida Molteni”, de autoria da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia. A honraria leva o nome da primeira vereadora da Casa de Leis.

Já durante a Tribuna, os parlamentares não economizaram críticas a alguns diretores da administração municipal. Os vereadores Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso; Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho; José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato; Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado; Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van; Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado; Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol; André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola e Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza, relataram que alguns funcionários comissionados do primeiro escalão do Executivo estariam utilizando o cargo para fazer política e não para melhorar a qualidade de vida da população suzanense.

DAEE

Outro alvo de duras criticas dos parlamentares foi o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Isso porque na semana passada, os vereadores foram informados pela Defesa Civil da cidade que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) iria elevar a vazão de água da Represa Taiaçupeba e que alguns bairros poderiam ser inundados. Diante da informação, os parlamentares comunicaram os moradores dessa região sobre a situação. No entanto, no dia seguinte desta reunião, foi publicada uma matéria em um jornal da região com o DAEE ressaltando que a vazão não apresentaria risco. “O DAEE nunca teve postura de avisar sobre qualquer situação. Que alguém deste órgão venha conversar com os vereadores”, disse o vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans. “Que o DAEE venha limpar o rio Tietê”, discursou o vereador. Além dele, os parlamentares Netinho do Sindicato, Max do Futebol, Denis filho do Pedrinho do Mercado e Carlão da Limpeza também criticaram a postura do departamento estadual.

Sabesp

Os parlamentares também aprovaram uma moção de repúdio de autoria do vereador Carlão da Limpeza em relação a condição da obra na avenida Major Pinheiro Fróes, entre a divisa de Suzano e Poá, que está sendo realizada pela Sabesp. “É um descaso com a população”, afirmou o vereador. Os parlamentares pastor Alceu Cardoso, Jaime Siunte (PTB), Maizena Dunga Vans também reclamaram da situação.

Faculdade

O vereador Lisandro aproveitou seu tempo na Tribuna para solicitar ao Executivo melhorias na região da avenida Mogi das Cruzes. Ele explicou que alunos da faculdade instalada nessa via estão sofrendo com a falta de pontos de ônibus e também por falta de segurança.