Câmara aprova homenagem; vereadores vão a eventos culturais e reuniões

A Câmara de Suzano aprovou o projeto de decreto legislativo que concede o Título de Empresa Cidadã à Nadir Figueiredo. A proposta, de autoria do vereador Artur Takayama (PL), é um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pela empresa ao município.

Segundo o parlamentar, a Nadir Figueiredo, que mantém uma importante unidade em Suzano, tem contribuído não apenas na geração de empregos, mas também em projetos sociais que beneficiam a comunidade local.

Além da homenagem à empresa, outros três projetos foram aprovados pelos vereadores. Entre eles, o projeto de lei, também de autoria de Takayama, que declara de utilidade pública municipal o Instituto Cegonha – Ação e Desenvolvimento Educacional, Cultural, Esportivo e Social. Com a aprovação, a entidade passa a ter mais facilidades para firmar parcerias e buscar recursos.

O segundo item aprovado foi uma moção de aplausos, proposta pelo vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, que parabeniza todos os agentes de trânsito pelo Dia Nacional dos Agentes Fiscais de Trânsito, celebrado em 11 de maio. A moção destaca o trabalho essencial desses profissionais na segurança e organização do trânsito.

Por último, uma moção apresentada pelo vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, que presta homenagem à jovem cantora suzanense Júlia Fidelis Souza Reis, de 15 anos. A artista tem se destacado no cenário musical da cidade, levando o nome de Suzano em diversas apresentações.

Vereadores participam de eventos sociais e culturais

Os vereadores participaram de dois eventos na cidade. O primeiro foi realizado no Instituto Thadeu José de Moares e foi prestigiado pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL), e pelo vice-presidente Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

Os vereadores Artur Takayama (PL) e Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, participaram da exposição “Vida de Bonecos”, realizada no Centro de Educação e Cultura “Francisco Carlos Moriconi”.

Marcio Malt

O vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, participou nesta sexta-feira (16) de uma reunião no gabinete do prefeito Pedro Ishi (PL) com representantes da Associação de Moradores do Jardim do Lago, entre eles a presidente Daniele de Lima Souza.

De acordo com o vereador, estavam na pauta do encontro a continuidade da pavimentação das ruas do Jardim do Lago, melhorias para a escola municipal e um projeto para uma nova estrutura da Unidade de Saúde da Família do bairro.