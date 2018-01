Câmara aprova projeto de crédito para finalização da Marginal do Una

Durante sessão extraordinária, realizada ontem na Câmara Municipal de Suzano, foi aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 01/2018 que autoriza o município a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP. Com isso está autorizado o Executivo efetuar operações de crédito de até R$ 12 milhões para obras de infraestrutura viária. De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), o destino da verba será para a conclusão da Avenida Governador Mario Covas Jr, a Marginal do Una. A votação foi unânime, 17 vereadores estavam presentes na sessão.

Os vereadores Isaac Lino Monteiro (PSC) e Denis Claudio da Silva (DEM) não compareceram. Não houve manifestações sobre a pauta do dia. Em maio de 2017, foi assinado um convênio entre o governo de estado e a Prefeitura de Suzano para liberar a verba de R$ 12 milhões, por meio do Desenvolve SP, para ser investido na conclusão do Marginal do Una que prevê a conclusão de 2,5 quilômetros da via.

A expectativa é que o trecho seja totalmente revitalizado, com direito a pavimentação nova, acessibilidade, paisagismo e iluminação.

Suspensão

Por causa se tratar de um requerimento de urgência, uma suspensão foi feita no começo da sessão para definir os cargos das comissões permanentes.

Com o vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, na presidência da casa de leis, substituições de integrantes precisaram ser feitas para dar andamento à votação. A suspensão durou menos de 20 minutos. Da comissão de Justiça e Redação, os integrantes são Edirlei Junio Reis (PSD) na presidência, André Marcos de Abreu, o Pacola (DEM) como relator (no lugar de Denis Claudio) e Joaquim Antônio Rosa (PR) como membro da comissão.

Na comissão de Administração Publica, ficou como presidente Rogério Gomes do Nascimento, o Rogério da Van (PRP), no lugar do presidente Leandrinho.