Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 21 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Câmara aprova projeto que facilita acesso a direitos para pessoas com diagnósticos permanentes

Projeto é de autoria do vereador André Dourado (PT)

21 agosto 2025 - 18h00Por da Reportagem Local
Projeto é de autoria do vereador André Dourado (PT)Projeto é de autoria do vereador André Dourado (PT) - (Foto: Wanderley Costa)

Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Suzano que garante prazo indeterminado para laudos médicos de diagnósticos irreversíveis. A medida foi votada na sessão desta quarta-feira (20) e busca facilitar o acesso a benefícios para pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, deficiências visuais, auditivas e outras condições permanentes. O projeto é de autoria do vereador André Dourado (PT).

O projeto de lei tem como objetivo eliminar a burocracia, já que as famílias não precisarão mais renovar laudos periodicamente, o que simplifica o processo de busca por serviços e direitos públicos.

O vereador André Dourado destacou a importância da aprovação. “É uma conquista para centenas de famílias de Suzano. Não é justo exigir a renovação de diagnósticos que são irreversíveis. O objetivo é garantir dignidade, respeito e menos obstáculos para quem já enfrenta tantos desafios”, afirmou.

De acordo com Dourado, a proposta foi elogiada por entidades de apoio a pessoas com deficiência, sendo vista como um avanço para a cidade ao assegurar mais cidadania e eficiência na garantia de direitos. Se sancionada, a lei fará parte das políticas públicas de Suzano voltadas à inclusão e proteção social.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saúde ultrapassa 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas
Cidades

Saúde ultrapassa 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas

Porta de van do transporte complementar de Suzano cai durante trajeto
Cidades

Porta de van do transporte complementar de Suzano cai durante trajeto

Vereador Adilson Horse vistoria intervenções em córrego no Parque Buenos Aires
Cidades

Vereador Adilson Horse vistoria intervenções em córrego no Parque Buenos Aires

Reforço de sinalização de trânsito chega ao bairro Cidade Edson em Suzano
Trânsito

Reforço de sinalização de trânsito chega ao bairro Cidade Edson em Suzano

Obras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusão
Limpeza do Rio

Obras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusão

Suzano utiliza tomógrafo sônico para monitorar saúde das árvores
Cidades

Suzano utiliza tomógrafo sônico para monitorar saúde das árvores