Câmara aprova projeto que facilita acesso a direitos para pessoas com diagnósticos permanentes

Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Suzano que garante prazo indeterminado para laudos médicos de diagnósticos irreversíveis. A medida foi votada na sessão desta quarta-feira (20) e busca facilitar o acesso a benefícios para pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, deficiências visuais, auditivas e outras condições permanentes. O projeto é de autoria do vereador André Dourado (PT).

O projeto de lei tem como objetivo eliminar a burocracia, já que as famílias não precisarão mais renovar laudos periodicamente, o que simplifica o processo de busca por serviços e direitos públicos.

O vereador André Dourado destacou a importância da aprovação. “É uma conquista para centenas de famílias de Suzano. Não é justo exigir a renovação de diagnósticos que são irreversíveis. O objetivo é garantir dignidade, respeito e menos obstáculos para quem já enfrenta tantos desafios”, afirmou.

De acordo com Dourado, a proposta foi elogiada por entidades de apoio a pessoas com deficiência, sendo vista como um avanço para a cidade ao assegurar mais cidadania e eficiência na garantia de direitos. Se sancionada, a lei fará parte das políticas públicas de Suzano voltadas à inclusão e proteção social.