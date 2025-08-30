Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 30 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Câmara aprova projetos e vereadores debatem sobre saneamento e segurança

Também foram aprovados dois projetos de decretos legislativos

29 agosto 2025 - 09h08Por Da Reportagem Local
Sessão ordinária foi marcada pela análise de vetos do Executivo e aprovação de projetos e moçõesSessão ordinária foi marcada pela análise de vetos do Executivo e aprovação de projetos e moções - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A sessão ordinária da Câmara de Suzano realizada na noite de quarta-feira (27) foi marcada pela análise de vetos do Executivo e aprovação de projetos e moções, além de debates sobre saneamento, infraestrutura e segurança pública. Os vereadores aprovaram dois vetos do Executivo. 

O primeiro foi o veto parcial ao projeto de lei 34/2025, de autoria do parlamentar João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, que institui a Semana Católica em Suzano. O segundo tratava sobre o veto total à propositura 64/2025, de autoria do vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, que alterava a lei municipal 5.326/2021.

Também foram aprovados dois projetos de decretos legislativos: um, de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, que concede a Medalha Antônio Marques Figueira a Thiago Brasileiro Feitosa, e o que concede a Medalha Suzano Brandão a Rosemary Ferreira Caxito, de autoria do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira. 

Além disso, os vereadores aprovaram um projeto de lei que inclui a Semana do Flash Back no calendário oficial do município. A propositura é de autoria do vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro.

Moção

Foi aprovada uma moção, de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, que parabeniza o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP) pelo Dia do Corretor de Imóveis.

Tribuna

O vereador Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde (PL), apresentou avanços conquistados junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) desde 2021, com obras em andamento em regiões como Fazenda Viaduto, Tijuco Preto, Palmeiras e Casa Branca.

O vereador André Dourado (PT) exibiu vídeos de assaltos ocorridos em Suzano, cobrou maior presença da Polícia Militar e criticou a instalação de novos radares nas rodovias estaduais. Ele também elogiou a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) e pediu a implantação de leitos de hemodiálise na cidade.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Desenvolvimento Econômico abre agendamento para cadastro de artesãos
Cidades

Desenvolvimento Econômico abre agendamento para cadastro de artesãos

Edição do 'Rock no Parque' deste domingo presta homenagem a Raul Seixas
Cidades

Edição do 'Rock no Parque' deste domingo presta homenagem a Raul Seixas

Vereador Adilson Horse encerra mês com 28 demandas atendidas em diferentes bairros de Suzano
Cidades

Vereador Adilson Horse encerra mês com 28 demandas atendidas em diferentes bairros de Suzano

Saspe prepara novo curso para formação de garçons com 24 vagas disponíveis
Cidades

Saspe prepara novo curso para formação de garçons com 24 vagas disponíveis

Primeira-dama e secretários prestigiam evento de renovação do Cravi em Suzano
Cidades

Primeira-dama e secretários prestigiam evento de renovação do Cravi em Suzano

Representantes da Prefeitura de Suzano são homenageados no Prêmio Girassóis
Cidades

Representantes da Prefeitura de Suzano são homenageados no Prêmio Girassóis