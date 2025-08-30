Câmara aprova projetos e vereadores debatem sobre saneamento e segurança

A sessão ordinária da Câmara de Suzano realizada na noite de quarta-feira (27) foi marcada pela análise de vetos do Executivo e aprovação de projetos e moções, além de debates sobre saneamento, infraestrutura e segurança pública. Os vereadores aprovaram dois vetos do Executivo.

O primeiro foi o veto parcial ao projeto de lei 34/2025, de autoria do parlamentar João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, que institui a Semana Católica em Suzano. O segundo tratava sobre o veto total à propositura 64/2025, de autoria do vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, que alterava a lei municipal 5.326/2021.

Também foram aprovados dois projetos de decretos legislativos: um, de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, que concede a Medalha Antônio Marques Figueira a Thiago Brasileiro Feitosa, e o que concede a Medalha Suzano Brandão a Rosemary Ferreira Caxito, de autoria do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira.

Além disso, os vereadores aprovaram um projeto de lei que inclui a Semana do Flash Back no calendário oficial do município. A propositura é de autoria do vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro.

Moção

Foi aprovada uma moção, de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, que parabeniza o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP) pelo Dia do Corretor de Imóveis.

Tribuna

O vereador Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde (PL), apresentou avanços conquistados junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) desde 2021, com obras em andamento em regiões como Fazenda Viaduto, Tijuco Preto, Palmeiras e Casa Branca.

O vereador André Dourado (PT) exibiu vídeos de assaltos ocorridos em Suzano, cobrou maior presença da Polícia Militar e criticou a instalação de novos radares nas rodovias estaduais. Ele também elogiou a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) e pediu a implantação de leitos de hemodiálise na cidade.