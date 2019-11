Câmara aprova receita de R$ 908 mi para 2020 com total de 34 emendas

A Câmara de Suzano aprovou, na tarde desta quarta-feira (27), por 17 votos à favor, a Lei Orçamentária Anual (LOA), que prevê o novo orçamento municipal em 2020. O valor estimado pela Secretaria de Finanças da Prefeitura é de R$ 908.124.401,68.

O valor será distribuído entre a Prefeitura, que vai receber R$ 779.010.181,68; a Câmara Municipal, que vai receber R$ 31.996.220,00; e o Instituto de Previdência Municipal de Suzano (IPMS), que vai receber R$ 97.118.000,00.

O projeto enviado pela pasta de Finanças foi aprovado por unanimidade entre os vereadores presentes. Foram 17 votos à favor.

A Casa de Leis possui 19 vereadores, mas a presidente do Legislativo, Gerice Lione (PL), a esposa do presidente da academia, não vota no projeto. Assim como o vereador Marcos Antônio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, não estava presente na votação.

Não foram informados os valores que cada secretaria municipal vai receber.

Emendas

Além de votar o novo orçamento municipal, foi votado 35 emendas, de autoria dos vereadores da casa.

As emendas foram analisadas pela Secretaria de Finanças e pelos parlamentares. Aquelas que foram aprovadas pela secretaria, foram incorporadas ao LOA 2020.

Apenas a emenda 006/2019, de autoria do vereador Lisandro Frederico (PSD) foi rejeitada. As demais 34 emendas foram aprovadas.