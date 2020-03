Câmara arquiva Comissões Processantes contra Lisandro

A Câmara de Suzano arquivou, em votação na sessão ordinária de ontem, as duas comissões processantes que investigavam duas denúncias protocoladas na Casa de Leis contra o vereador Lisandro Frederico (PSD).

As votações foram nominais e a vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, foi a única contrária aos pareceres. O vereador Lisandro Frederico, por ser o denunciado, não pôde participar, conforme previsto no Regimento Interno do Legislativo, e retirou-se do Plenário durante as votações.

A primeira denúncia, feita por um morador da cidade em novembro de 2019, alegava que o parlamentar reteria parte do salário de seus assessores. Já a segunda acusação, de autoria de uma advogada, foi feita em dezembro passado e alegava, em síntese, incompatibilidade entre o exercício da vereança e o eventual fato de o parlamentar exercer a presidência de uma organização não governamental (ONG).

Gerice Lione teve aprovado na sessão um requerimento que solicita a manutenção do bairro Clube dos Oficiais, no Distrito de Palmeiras. “A maioria dos meus requerimentos de hoje foi para Palmeiras. Tem ruas que a gente não está mais conseguindo andar, porque não há mais buraco, e sim cratera”, afirmou.

A parlamentar disse que quer agendar uma reunião entre lideranças do Clube dos Oficiais e o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), para esclarecer que o bairro está em área pública. “Existe a lenda de que o Clube dos Oficiais é particular, mas os moradores de lá pagam IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e o bairro está precário. Faltam guias, iluminação, placas de identificação nas ruas”, citou ela.

O vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, teve aprovada na sessão uma moção de aplauso ao secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, e toda a equipe de Educação para o Trânsito, pelo serviço prestado ao município. “Quero registrar meus votos de parabéns pelo trabalho que têm realizado nas escolas de conscientização no trânsito, levando informações relevantes para nossas crianças”, disse.

O presidente da Câmara, vereador Joaquim Rosa (PL), pediu um minuto de silêncio na sessão em memória à tragédia da Escola Estadual Raul Brasil, que completará um ano no dia 13 de março.