Câmara arquiva denúncia contra Ashiuchi sobre aumento de tarifa

A Câmara de Suzano arquivou na noite desta quarta-feira (6) a denúncia protocolada pelo vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, contra o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) em relação ao aumento da tarifa do transporte coletivo neste ano. Dos 17 parlamentares que estavam na sessão ordinária, 16 votaram contra o documento e apenas um foi a favor, o vereador Lisandro Frederico (PSD). Ao todo, oito vereadores discutiram a denúncia antes de ir para votação.

No plenário, o vereador Netinho do Sindicato teve que se retirar devido ser o autor da denúncia e não poder votar. Além disso, o suplente do parlamentar, que poderia votar, não entregou os documentos necessários à Casa de Leis para empossar o cargo e não pôde votar.

Durante a discussão, falaram, em ordem, os parlamentares Lisandro Frederico, Joaquim Antonio da Rosa Neto, o Joaquim Rosa (PR), Denis Claudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, Jaime Siunte (PTB), Andre Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maisena, Edirlei Junio Reis (PSD), o Professor Edirlei.

Para o ex-presidente da Câmara, Leandrinho, a denúncia apresentada pelo vereador Netinho do Sindicato estava confusa e não passava de uma “jogada política”. “Li milhares de vezes e tirei minhas dúvidas com outros colegas de Casa. Não passa de uma jogada política”, frisou.

Já o vereador Lisandro disse que concordava com a denúncia, uma vez que não houve chamamento público na reunião do Conselho Municipal de Transportes para definir o aumento, além de reivindicar que o reajuste foi de dez vezes mais do que a Radial, empresa responsável pelo transporte coletivo, havia pedido. Segundo a denúncia, a Radial pediu um reajuste de 0,08%, o que daria R$ 0,03 ou R$ 0,04 a mais no valor da tarifa e não R$ 0,30.

Empregos Falsos

Os vereadores também votaram um requerimento feito pelo parlamentar Leandrinho, que pediu esclarecimentos da Prefeitura sobre o caso das 600 vagas de emprego oferecidas à população. No total, foram 18 votos à favor.

Primeira presidente mulher

A sessão desta quarta-feira (6) foi comandada pela vereadora Gerice Lione (PR), a primeira mulher a presidir a sessão da Câmara. O episódio marcou a história política da cidade.