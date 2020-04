Câmara arquiva projeto para alterar horário das sessões para as 13 horas

A Câmara de Suzano rejeitou, na noite de ontem, o projeto sugerindo alteração, para as 13 horas, no horário das sessões da casa.

Por 15 votos a um, os vereadores mantiveram o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça que não aprovava a mudança. Com isso, fica mantido o horário das 18 horas.

O objetivo era tentar trazer economia financeira aos cofres públicos durante a época de pandemia de coronavírus, conforme o autor do projeto vereador Alceu Matias Cardoso (Republicanos), o Pastor Alceu. Ele foi o único a favor da alteração. Foram registradas duas ausências.

O projeto estava na Câmara desde 2018. Seria votado em 2019, mas recebeu parecer contrário, na época, da Comissão de Constituição e Justiça.

O parecer contrário foi mantido na sessão de ontem. Em seguida, o projeto foi arquivado.

O autor fez um levantamento para justificar a decisão de apresentar a proposta. Disse, em entrevista ao DS, que a frequência de público na Câmara não ultrapassa 18 pessoas por sessão. “De 15 a 18”, calculou.

Ele lembrou que uma das únicas vezes em que o público ultrapassou 50 pessoas foi quando ocorreu manifestação.

“Outra vez quando teve uma sessão mais polêmica”.

A expectativa era de que os funcionários pudessem sair às 17 horas mesmo em dias de sessões.

Atualmente, como acontecessem às 18 horas, os funcionários - que acompanham as sessões - ficam até perto das 22 horas. “A economia seria importante”, disse, no início da tarde de ontem, antes do projeto ser rejeitado à noite.

Sobre a possibilidade de discutir a redução de salários, como vêm ocorrendo em outras câmaras, principalmente do ABC, a Câmara de Suzano ainda não se propôs a entrar no tema.

Na região do Grande ABC, tanto prefeitos como vereadores decidiram “doar” metade dos salários enquanto ocorrer a pandemia do coronavírus.