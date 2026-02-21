Envie seu vídeo(11) 4745-6900
21/02/2026
Cidades

Câmara convida Troupe Brasil a trazer informações sobre a coleta

Presidente do Legislativo, Artur Takayama, diz no DS Entrevista que vereadores seguem cobrando normalização

21 fevereiro 2026 - 12h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Câmara convida Troupe Brasil a trazer informações sobre a coleta - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Câmara de Suzano vai convidar representantes da nova empresa responsável pela coleta de lixo, Troupe Brasil, para prestar informações sobre o cronograma e a execução do serviço na cidade, afirmou o presidente do Legislativo, Artur Takayama, durante o DS Entrevista da última quinta-feira (19).

Segundo ele, um ofício foi protocolado solicitando a presença da concessionária para explicar o funcionamento do serviço e responder dúvidas dos vereadores. “A gente solicitou uma data para a empresa vir até a Câmara explicar como será feito o cronograma, as recontratações e esclarecer os questionamentos”, afirmou.

Takayama disse que a crise recente mobilizou os parlamentares e que a fiscalização continua. “Ainda não está totalmente normalizado. Estamos acompanhando nas ruas e cobrando melhorias”, declarou, ressaltando que os 19 vereadores participaram do acompanhamento. 

Sobre a taxa do lixo, o presidente destacou que a cobrança atende a uma lei federal. “Não foi criada pela Câmara nem pelo município, é uma determinação federal que precisou ser regulamentada”, explicou.

1º ano na presidência

Ao avaliar a gestão, Takayama classificou o primeiro ano na presidência como intenso e de aprendizado para conciliar a administração da Casa com o mandato. Entre as iniciativas, citou a carteirinha de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista, ações de acessibilidade e projetos voltados à cidadania. Ele também mencionou eventos culturais organizados pelo Legislativo, como as celebrações das imigrações japonesa e libanesa, e a possibilidade de ampliar a feira gastronômica japonesa para dois dias, com arrecadação destinada ao Fundo Social.

O presidente afirmou ainda que segue cobrando soluções para fios soltos e postes inclinados na cidade e que, após as enchentes recentes, vereadores auxiliaram famílias atingidas e solicitaram estudo para possível isenção de IPTU aos moradores prejudicados.

No cenário político, disse que seguirá a orientação do partido nas eleições e citou parceria com o deputado estadual Marcos Damasio, além da relação com o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, apontado como pré-candidato. “Estou à disposição do partido”.



