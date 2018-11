Câmara corta 19 assessores para reduzir folha de pagamento em quase R$ 1 mi

Pelo menos 19 assessores parlamentares serão exonerados da Câmara de Suzano, um de cada vereador.

Com isso, o presidente da Câmara de Suzano, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, reduzirá a folha de pagamento anual da Casa de Leis em mais de R$ 942 mil.

Serão exonerados 19 assessores de relações internas – que atualmente estavam lotados nos gabinetes dos vereadores em cargos comissionados - e contratados 19 aprovados no último concurso público do Legislativo.

A medida foi tomada para regularizar a situação da Casa de Leis junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que apontou “desproporção entre cargos em comissão e efetivos” e “excesso de assessores legislativos”.

No período de 12 meses, a Câmara gastou R$ 1.656.792,78 com estes 19 funcionários comissionados.

O salário deste cargo é de R$ 5.722,83 e o assessor recebe ainda R$ 590 de vale alimentação e refeição (valor individual de R$ 295).

Na soma, há também o total referente a férias e ao 13º salário.

Para equilibrar a quantidade de funcionários comissionados (cargos de confiança, que não são efetivos) com a de concursados, Leandrinho autorizou a contratação de 18 aprovados no último concurso público. Serão sete agentes de segurança parlamentar (salário de R$ 2.694,26 cada, já com o valor adicional de periculosidade), três agentes de limpeza (salário de R$ 1.766,81 cada) e seis auxiliares administrativos (salário de R$ 1.766,81 cada), um assistente jurídico (salário de R$ 3.060) e um porteiro (salário de R$ 1.766,81).

Ainda haverá o pagamento do valor dos vales alimentação, refeição e da cesta básica (R$ 150 por funcionário).

Sendo assim, o total anual com estes cargos será de R$ 714.070,88, resultando na redução de R$ 942.721,90 por ano na folha de pagamento da Câmara.

Medidas

Somando o total da redução da folha de pagamento com a medida já anunciada esta semana pelo presidente da Câmara de permanecer com apenas dois dos 21 carros da frota do Legislativo, a Casa de Leis economizará, por ano, o valor total de R$ 1.189.663,40.

A redução da frota também atende a apontamento feito pelo TCE-SP.

“Ressalto que nós, vereadores, utilizaremos nossos veículos e arcaremos com todos os gastos”, disse Leandrinho.

Todos estes dados estão disponíveis para consulta no site da Câmara (www.camarasuzano.sp.gov.br), e podem ser acessados pela aba “Transparência”.