Câmara de Arujá inicia processo de impeachment contra prefeito e vice

A Câmara de Arujá aprovou ontem, por unanimidade, abertura de processo de impeachment contra o prefeito José Luiz Monteiro (MDB) e o vice-prefeito Márcio José de Oliveira (PRB). O pedido partiu do vereador Renato Caroba (PT) e se deve à operação “Dinheiro Sujo”, que levou à prisão o ex-secretário Jurídico e também de Segurança, Carlos Roberto Vissechi.

Uma comissão foi formada para iniciar o processo de investigação contra o prefeito e o vice-prefeito. O grupo terá um prazo de 90 dias para concluir os trabalhos, a partir da notificação dos denunciados. A equipe de trabalho criada terá como membros os vereadores Julio Taikan Yokoyama (PROS), Professor Edval Barbosa Paz (PSDB) e Abel Franco Larini (PL), o Abelzinho.

Em nota, a Prefeitura de Arujá informou que o prefeito José Luiz Monteiro respeita a decisão do Legislativo, mas ressalta que "não há elementos concretos para um processo de impedimento". O documento diz ainda que o prefeito irá aguardar o andamento das apurações e se coloca à disposição da justiça, dos vereadores e da sociedade em geral para esclarecer o que for necessário. Ele também afirmou que "segue focado na gestão da cidade e, sobretudo, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus".

Denúncia

A denúncia de quebra de decoro apresentada por Caroba se deve a alguns acontecimentos que repercutiram em Arujá. Segundo o documento enviado pela assessoria do vereador ao DS, no dia 3 de junho veio à tona na cidade a suspeita do uso de clínicas odontológicas, empresas e até organizações sociais que administram hospitais para lavar dinheiro de roubos e do tráfico de drogas.

Caroba diz que oito dias depois, no dia 11 de junho, foi apreendido um caminhão de coleta de lixo que transportava insumos hospitalares e remédios de forma irregular. Segundo ele, nenhuma das acusações foram esclarecidas pelo Poder Executivo, o que gerou suspeita de uma possível estratégia para “abafar” os escândalos.

O documento informa ainda que o vereador criticou o silêncio dos denunciantes e a omissão da administração municipal diante dos fatos amplamente noticiados. "O parlamentar espera que os escândalos sejam apurados e os responsáveis, penalizados".

“Lamento termos chegado a esse ponto na história de Arujá. Desde o início desta gestão não hesitei em denunciar a inércia do governo do prefeito Zé Luiz, que é quem tem a caneta, mas infelizmente passou quatro anos sem nada ter feito diante de tantas acusações. A população arujaense não pode arcar com tantos desmandos”, destacou Caroba.