Cidades

Câmara de Suzano analisa vetos e concessão de título de cidadão suzanense durante sessão

Sessão será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara

16 setembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Câmara de Suzano analisa vetos e concessão de título de cidadão suzanense durante sessãoCâmara de Suzano analisa vetos e concessão de título de cidadão suzanense durante sessão - (Foto: Ricardo Bittner/Arquivo Câmara de Suzano)

A Câmara de Suzano realiza, nesta quarta-feira (17), uma sessão ordinária com três itens na pauta. Dois deles tratam da apreciação de vetos encaminhados pelo Poder Executivo e o terceiro propõe a concessão de uma honraria.

O primeiro item em discussão é o veto ao projeto de lei nº 023/2025, apresentado pelo vereador Jaime Siunte (Avante). A proposta original previa a criação do Projeto de Integração de Câmeras Privadas de Segurança à Central de Segurança Integrada (CSI), com o objetivo de ampliar a rede de monitoramento da cidade por meio da cooperação com estabelecimentos comerciais e residências.

Na sequência, os parlamentares votarão o veto relativo ao projeto de lei nº 076/2025, de autoria do vereador André Dourado (PT). O texto propunha a gratuidade no sistema de transporte público municipal para mães de bebês prematuros internados na rede pública de saúde de Suzano, com o objetivo de facilitar o deslocamento diário durante o período de internação.

Já o último item da pauta é o projeto de decreto legislativo nº 007/2025, apresentado pelo vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, que concede o Título de Cidadão Suzanense a Jucenio Felix da Silva. A honraria é destinada a pessoas que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento social, econômico ou cultural do município.

A sessão ordinária será realizada no Plenário José de Souza Candido e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara: TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCamaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

