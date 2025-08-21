Câmara de Suzano aprova 14 itens durante sessão

Os vereadores de Suzano aprovaram 14 itens na sessão ordinária realizada na noite de quarta-feira (20). Foram três moções de aplauso, dois vetos parciais e oito projetos de lei e um projeto de decreto legislativo.

O vereador Artur Takayama (PL) teve aprovada uma moção de aplauso para a delegada de polícia Silmara Marcelino, titular das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) de Suzano e de Mogi das Cruzes, e para a coordenadora do Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano e presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do município, Maria Margarida Mesquita. “É uma moção mais do que mais merecida a duas advogadas que fazem a diferença na nossa cidade”, disse.

Já o parlamentar André Dourado (PT) entregou uma moção de aplauso a Maria Júlia Ortiz, ganhadora do título de Miss Suzano Mirim 2025.

O vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, fez uma moção para parabenizar o deputado federal Márcio Alvino (PL), o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), e o presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária, “pela organização pioneira” do Fórum Estadual de Debate sobre a Reforma Tributária.

Os parlamentares também votaram favoravelmente a dois vetos parciais do Executivo.

Um deles, ao projeto de lei que cria a política de reeducação e ressocialização de homens que cometem violência doméstica e familiar no município, de autoria do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, e o segundo, à propositura que institui no calendário oficial de festividades e eventos de Suzano a “Connect Christ”, do professor Edirlei.

Dois projetos de lei aprovados autorizam a Prefeitura a repassar valores à Liga Municipal de Futebol de Suzano, e um à Liga Desportiva Sociocultural do Alto Tietê. Outras duas proposituras dão nomes a ruas: uma denomina como “Carlos Francisco da Silva” a atual rua 174, no Miguel Badra – Gleba 7, e outra, rua “Expedito Mazieiro” a atual rua Antenor Pinto Mendonça, no Jardim Realce.

Foi aprovado o projeto de decreto legislativo, de autoria de Takayama, que concede o Título de Cidadã Suzanense a Tiyoko Luzia Abe Diniz.

