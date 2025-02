Câmara de Suzano aprova 80 requerimentos e quatro projetos em sessão ordinária

Os vereadores de Suzano aprovaram na sessão ordinária de ontem (19) 80 requerimentos e quatro projetos de lei. O vídeo completo da atividade está disponível no canal da TV Câmara Suzano no YouTube: www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano.

Os requerimentos tratavam sobre melhorias nos bairros na cidade, como serviços de nivelamento e cascalhamento, implantação de semáforos e lombadas, ações de zeladoria, entre outros pedidos que serão encaminhados à administração municipal nos próximos dias.

Pauta

Foram aprovados dois projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, para a entrega da Medalha Antônio Marques Figueira à diretora do Procon de Suzano, Daniele Itice, e ao médico Carlos Fernando Foganholi.

Os vereadores aprovaram também o projeto de lei complementar, de autoria da Prefeitura, que autoriza o Executivo a alienar, por doação, o imóvel localizado no loteamento Jardim Quaresmeira I e II, ao Estado de São Paulo.

Moção

Já de autoria do vereador Artur Takayama (PL), foi aprovada uma moção de aplauso à analista web da Casa de Leis, Taiane Fernandes, pela conquista da renovação do Selo de Acessibilidade Digital do site do Legislativo.