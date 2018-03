Câmara de Suzano aprova medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual

A Câmara de Suzano aprovou requerimentos que tratam sobre a implantação de medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. A autoria do projeto é do vereador Edimilson Tavares de Assis (PDT), o Pau no Gato.

O parlamentar solicitou a implantação de piso tátil sensível e de placas de identificação e informações em braile em calçadas, parques, praças, terminais municipais e em outras áreas de circulação de pessoas na cidade. Nos documentos, que foram aprovados por unanimidade dos presentes, Pau no Gato explicou que a intenção é garantir a segurança dos deficientes visuais, que atualmente “encontram grande dificuldade de locomoção” em Suzano.

Além disso, os vereadores da Casa de Leis suzanense também aprovaram um projeto de Decreto Legislativo e seis moções de aplauso. Na pauta já estava prevista a votação de três homenagens e as demais foram incluídas na Ordem do Dia através de requerimentos de urgência.

Mulher

Como não houve tempo regimental para os discursos na Tribuna, a vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, solicitou “questão de ordem” ao presidente da Casa, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, e parabenizou todas as mulheres de Suzano por conta da comemoração de amanhã do “Dia Internacional da Mulher”. Inclusive, a parlamentar fez questão de congratular a ex-estagiária, agora jornalista formada, da Diretoria de Comunicação da Câmara de Suzano, Bianca Martins Figueira Maria, por ter escrito o livro “Mulheres na política – Alto Tietê”. Ao término da sessão, Leandrinho também parabenizou as mulheres suzanenses.