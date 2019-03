Câmara de Suzano aprova moção de aplausos a heróis do massacre na Raul Brasil

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram, por unanimidade, uma moção de aplauso que parabeniza as pessoas que foram fundamentais para que o massacre na escola estadual Raul Brasil não contabilizasse mais vítimas.

A equipe da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano que atendeu a ocorrência (sargento Anderson Camargo, cabo Ariana Torres e cabo Vantuir Diniz); as funcionárias da unidade escolar que esconderam 50 alunos durante o ataque (Sandra Aparecida Ferreira, Lizete Alves dos Santos e Silmara Cristina Silva de Moraes); a psicóloga Luciana Andre Inocencio que prestou atendimento gratuito e ao Hospital Santa Maria pelo atendimento médico foram homenageados durante a sessão ordinária desta segunda-feira (18). A propositura, de autoria de todos os parlamentares da Casa de Leis, afirma que a moção se justifica “pelo ato de extrema humanidade e heroísmo”.

A sessão foi iniciada com uma oração pelas vítimas do ataque a tiros promovido por dois ex-estudantes matou cinco alunos e duas funcionárias, na última quarta-feira (13). Após os crimes, um dos assassinos matou o outro e, em seguida, cometeu suicídio. Minutos antes, a dupla havia assassinado um empresário em uma loja na mesma região. São elas: Marilena Ferreira Vieira Umezo; Eliana Regina de Oliveira Xavier; Pablo Henrique Rodrigues; Cleiton Antônio Ribeiro; Caio Oliveira; Samuel Melquíades Silva de Oliveira; Douglas Murilo Celestino e Jorge Antônio Moraes.

Requerimentos

O vereador André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, solicitou à prefeitura a contratação, em caráter emergencial, de terapeutas, psicólogos e médicos psiquiatras para atender as famílias, alunos e funcionários da escola. Já o vereador José Silva Oliveira (MDB), o Zé Lagoa, pediu em requerimento que a Secretaria de Saúde disponibilize plano de atendimento psicológico aos alunos da Escola Raul Brasil.

IPTU

A Câmara de Suzano aprovou, em regime de urgência, o projeto de lei complementar que autoriza o Executivo a isentar do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) às famílias de residências atingidas por enchente a partir do dia 10 de março de 2019.