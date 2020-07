Câmara de Suzano aprova moção parabenizando profissionais do Hospital de Campanha

A Câmara de Suzano aprovou nesta quarta-feira, 22, uma moção de aplauso em homenagem aos profissionais da linha de frente no combate ao COVID-19 do Hospital de Campanha da cidade, instalado na Arena Suzano. São eles: Maria Salete de Campos; Teresinha Brígida Garcia; Aline Gimenes Martins, Paulo Eduardo Fernandes Franco; Lucélia Alves de Oliveira Cardoso; Marcelo Santana Macedo; Maria Eduarda Leite Silva; Patrícia Cristina Fontalva Prado; Shirlei Silva Oliveira; Diego Alberto dos Santos Pinto; Daniella de Oliveira Coelho; Thiago Affonso; Elen Luise da Paixão Santos; Elisabete dos Santos; Carla Cristina Cardoso Coelho; Flávia Elise Sayuri Ishi; Rodrigo Gil; Pablo Emanuel Lino Bandeira; Franklin Takashi Kuroda e Maxiliano Queiroz de Miranda. A autoria é do vereador André Marcos de Abreu (PSC), o Pacola.

Na hora da votação, foi exibido um vídeo com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL). Ele agradeceu o empenho dos profissionais nesta pandemia. O vídeo também contava com depoimento de pacientes que foram tratados no Hospital de Campanha. “Eles deixam suas casas e enfrentam tudo isso pelo povo de Suzano”, disse o vereador Pacola.

O vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado, aproveitou a moção para parabenizar todos os funcionários da Saúde de Suzano e ressaltou a dedicação e o atendimento humanitário com os pacientes.

O vereador Rogério Gomes do Nascimento (PSDB), o Rogério da Van, também discursou sobre a moção de aplauso. A equipe da unidade de saúde foi parabenizada.

O vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, disse que estes profissionais têm “o dom de salvar vidas”.

A vereadora Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul, relatou que ficou cinco dias internada no Hospital de Campanha e disse que foi muito bem tratada e elogiou toda a equipe.

O vereador Lisandro Frederico (Avante) ressaltou que o momento da pandemia é atípico e enalteceu o trabalho dos profissionais.

O vereador Alceu Cardoso (Republicanos) relembrou o massacre na escola estadual Raul Brasil, no ano passado. Episódio que, segundo oparlamentar, os profissionais da Saúde também foram essenciais. Para ele, a pandemia da COVID-19 seria a “segunda luta de Suzano”.

O vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, comentou que sua esposa é enfermeira e que ele sabe as dificuldades da profissão.

Pauta

Os parlamentares aprovaram também uma moção de aplauso para a vendedora Monica Neves. Graças a ela, uma criança de sete anos não foi sequestrada no Suzano Shopping, na última segunda-feira. O vereador Edirlei Junio Reis (PSDB), o professor Edirlei, é o autor da moção.

Segundo informações que foram publicadas nos jornais da região, a criança estava no centro de compras com sua avó. A vendedora percebeu o momento em que a suspeita raptou o menino e alertou os seguranças do shopping que conseguiram impedir que ela fugisse do local.

A votação do projeto de lei que obriga diploma de curso superior para os cargos em comissão de recrutamento amplo da Câmara de Suzano foi adiada por 180 dias a pedido do vereador Alceu.

Tribuna

O vereador Denis parabenizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) pelo anúncio da pavimentação da avenida Brasil, que aconteceu na última segunda-feira. Ele também parabenizou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana Claudinei Valdemar Galo, e toda sua equipe, pelo trabalho desenvolvido.

O vereador Maizena Dunga Vans falou das ações feitas pela administração municipal na região Norte da cidade.

O vereador Alceu argumentou que Suzano mudou para melhor nos últimos anos. Ele também criticou a postura de alguns pré-candidatos.

Já o vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, também parabenizou o secretário Galo. Ele ainda elogiou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.

O vereador Lisandro criticou alguns vereadores que reclamaram sobre postagens de pré-candidatos sobre faixa de pedestres.